Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

ABD'deki lüks sığınaklar kısa sürede satıldı

ABD'de eski askeri silodan dönüştürülen sığınaklar, 1,5 ve 3 milyon dolar arasında alıcı buldu.

ABD'deki lüks sığınaklar kısa sürede satıldı

ANKARA (AA) - ABD'nin Kansas eyaletinde eski bir askeri silodan lüks sığınağa dönüştürülen ve 3 milyon dolar fiyat biçilen yeraltı dairelerinin kısa sürede tükendiği bildirildi.

Teknoloji sitesi CNET'in haberine göre, bir inşaat firması, 1960'da ABD ordusu tarafından yeraltı füze mahzeni olarak kullanılan siloyu lüks sığınaklara dönüştürülerek 1,5 ile 3 milyon dolar arasında satışa çıkardı.

İnşaat firması sahibi Larry Hall, CNET'e yaptığı açıklamada, yeraltı dairelerinin satışa çıkar çıkmaz tükendiğini belirterek yüksek talep nedeniyle yeni projeler üzerinde çalışmaya başladıklarını kaydetti.

Nükleer saldırıya dayanıklı sığınakların aynı zamanda olası bir iç savaş veya ekonomik kriz döneminde de kullanılmaya uygun şekilde tasarlandığına işaret eden Hall, "Daireleri satın alanların çoğu, olası bir doğal veya insan ürünü afet durumunda gönül rahatlığıyla kaçabilecekleri bir sığınak arayan başarılı ve eğitimli kişiler." ifadesini kullandı.

Beton duvarları yaklaşık 2,9 metre kalınlığındaki sığınak, saatte 800 kilometre hızındaki rüzgara dayanıklı 2 milyon dolar değerinde kubbemsi beton bir kapağa sahip.

Büyüklükleri 84 ile 168 metrekare arasında değişen dairelerde herhangi bir dış desteğe ihtiyaç duyulmaksızın 5 yıla kadar yaşanabilecek tüm teçhizat mevcut.

Gizli bir mevkide inşa edilen barınakta yüzme havuzu, sinema, spor ve eğitim alanları, mini bir ameliyathane, organik gıda üretim merkezi ve benzer birçok tesis bulunuyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Dünya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.