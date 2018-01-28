Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Afrika Birliği ilişkilerin derinleşmesinden memnun

- Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Muhammed: - “Arap dünyası, Çin, Japonya, Türkiye gibi ülkelerle olan ortaklığımızı derinleştirmek ve ileri götürmek için gösterilen çabaları memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isterim” - “Afrika Birliği'nin kıtadaki barış ile huzuru güçlendirebilmesi ve entegrasyonu sağlayabilmesi için reform kararlarının uygulanması gerekiyor” - BM Genel Sekreteri Guterres: - “Diplomasi ve sağduyuyla çatışmaların sebeplerinin ortadan kaldırılması bizim öncelikli zorunluluğumuz. Ayrıca çatışmaların son bulması için daha fazla çalışma zorunluluğuna sahibiz”

Afrika Birliği ilişkilerin derinleşmesinden memnun

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Afrika ülkelerinin Türkiye’yle olan ortaklığı derinleştirme çabalarından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Muhammed, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başlayan Afrika Birliği 30. Dönem Liderler Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu.

Muhammed, “Arap dünyası, Çin, Japonya, Türkiye gibi ülkelerle olan ortaklığımızı derinleştirmek ve ileri götürmek için gösterilen çabaları memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isterim. Bu ülkelerden edindiğimiz tecrübeler bize birçok avantaj sağlamakla birlikte aynı zamanda yol gösterici de oluyor.” dedi.
- “Güney Sudan’a seyirci kalamayız”
Afrika Birliği'nin kıtadaki barışı huzuru güçlendirebilmesi ve entegrasyonu sağlayabilmesi için reformların uygulanması gerektiğini dile getiren Muhammed, çatışmaların büyümesine yol açan kişilere ise yaptırım uygulanması gerektiğini ifade etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki çatışma ve şiddet ortamının son bulması gerektiğini kaydeden Muhammed, Güney Sudan halkının çektiği acılara daha fazla seyirci kalamayacaklarını belirtti.
Afrikalı liderlere seslenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de iki örgüt arasındaki iş birliğinin insan hakları ve iyi yönetim temeline dayandığını kaydetti.
Zirve sırasında kalkınma hedeflerinin uygulanmasına yönelik ikinci çerçeve anlaşmanın imzalandığını hatırlatan Guterres, “Afrika’nın dünyadaki en büyük güçlerden biri olduğuna inanıyorum.” ifadesini kullandı.
Diplomasi ve sağduyuyla çatışmaların sebeplerinin ortadan kaldırılmasının zorunluluk olduğunu söyleyen Guterres, “Çatışmaların son bulması için daha fazla çalışma zorunluluğuna sahibiz.” dedi.
Guterres, yolsuzluğun kıtadaki birçok suçun kaynağı olduğunu ve devlete olan güvenin azalttığının altını çizerek, bunun sonuçlarının yıkıcı olduğuna işaret etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Afrika BirliğiTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5