Afrika Birliği ilişkilerin derinleşmesinden memnun

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Afrika ülkelerinin Türkiye’yle olan ortaklığı derinleştirme çabalarından memnuniyet duyduğunu söyledi.



Muhammed, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başlayan Afrika Birliği 30. Dönem Liderler Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu.



Muhammed, “Arap dünyası, Çin, Japonya, Türkiye gibi ülkelerle olan ortaklığımızı derinleştirmek ve ileri götürmek için gösterilen çabaları memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isterim. Bu ülkelerden edindiğimiz tecrübeler bize birçok avantaj sağlamakla birlikte aynı zamanda yol gösterici de oluyor.” dedi.

- “Güney Sudan’a seyirci kalamayız”

Afrika Birliği'nin kıtadaki barışı huzuru güçlendirebilmesi ve entegrasyonu sağlayabilmesi için reformların uygulanması gerektiğini dile getiren Muhammed, çatışmaların büyümesine yol açan kişilere ise yaptırım uygulanması gerektiğini ifade etti.



Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki çatışma ve şiddet ortamının son bulması gerektiğini kaydeden Muhammed, Güney Sudan halkının çektiği acılara daha fazla seyirci kalamayacaklarını belirtti.

Afrikalı liderlere seslenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de iki örgüt arasındaki iş birliğinin insan hakları ve iyi yönetim temeline dayandığını kaydetti.

Zirve sırasında kalkınma hedeflerinin uygulanmasına yönelik ikinci çerçeve anlaşmanın imzalandığını hatırlatan Guterres, “Afrika’nın dünyadaki en büyük güçlerden biri olduğuna inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Diplomasi ve sağduyuyla çatışmaların sebeplerinin ortadan kaldırılmasının zorunluluk olduğunu söyleyen Guterres, “Çatışmaların son bulması için daha fazla çalışma zorunluluğuna sahibiz.” dedi.

Guterres, yolsuzluğun kıtadaki birçok suçun kaynağı olduğunu ve devlete olan güvenin azalttığının altını çizerek, bunun sonuçlarının yıkıcı olduğuna işaret etti.