Almanya'da ekonomik büyüme 6 yılın zirvesinde

FRANKFURT (AA) - Almanya ekonomisi, 2017'de yüzde 2,2 büyüyerek son 6 yılın en güçlü performansını gerçekleştirdi.



Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı ilk verilere göre, ülkede GSYH, geçen yıl yüzde 2,2 arttı. 2017’de son 6 yılın en güçlü büyümesinin kaydedildiği ülkede GSYH, 2011 yılında yüzde 3,7 yükselmişti. Piyasalarda Almanya’nın yüzde 2,3 büyümesi bekleniyordu.

Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya'nın ekonomisi, 2012’de yüzde 0,5, 2013’te yüzde 0,5, 2014’te yüzde 1,9, 2015’te yüzde 1,7 ve 2016’da yüzde 1,9 büyümüştü.



2017 büyümesinin itici gücü iç talep oldu. Arındırılmış hanehalkı nihai tüketim harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 2 ve nihai kamu tüketim harcamaları da 1,4 arttı.



Brüt sabit sermaye oluşumundaki artış yüzde 3 ile 2017'de ortalamanın üzerinde gerçekleşti. İnşaat sektöründe brüt sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,6 yükseldi.





- Dış ticaret olumlu etkiledi





Almanya'nın ihracatı, 2017'de yıllık ortalama artışını sürdürdü. Mal ve hizmet ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 4,7 arttı.

Bu dönemde yüzde 5,2 ile ithalattaki artış daha fazla oldu. İhracat ve ithalat dengesi, GSYH büyümesine aritmetik olarak yüzde 0,2 puan katkıda bulundu.



2017 GSYH verisine ilişkin detaylı sonuçlar, şubat ayında açıklanacak.



