WASHINGTON (AA) - Starbucks'ın kurucusu ve Başkanı Howard Schultz, geçen hafta sonu yapılan ırkçı gösterilerin "Amerika'nın ahlak yapısının sorgulanmasına" yol açtığını belirterek, "Ahlak yapımız ve ülke olarak koruduğumuz değerler, şu an uçurumun kenarında. Amerikan tarihi açısından kritik bir dönemeçteyiz." dedi.

Schultz, Seattle kentinde düzenlenen bir etkinlikte, Virginia'nın Charlottesville kentinde hafta sonunda düzenlenen ırkçı yürüyüşte "karakter, ahlak ve insanlık gibi değerlerin bulunmamasının kendisini endişelendirdiğini" dile getirdi.

"Ahlak yapımız ve ülke olarak koruduğumuz değerler, şu an uçurumun kenarında. Amerikan tarihi için kritik bir dönemeçteyiz. Bu bir abartma değil." ifadelerini kullanan Schultz, ülkenin geleceği için iyimser olmanın giderek zorlaştığını kaydetti.

Schultz, aşırı milliyetçi Beyaz Amerikalılara ve Nazi destekçilerine yürüyüş izni verilmesini yanlış bulduğunu vurgulayarak, "ülkedeki ortamın, böyle bir yürüyüşe katılanların artık yüzlerini kapatmaya gerek kalmayacak kadar normalleştirilmiş olmasından korktuğunu" söyledi.

Amerikan iş dünyasının önde gelen birçok ismi, geçen hafta sonunda Charlottesville yaşanan şiddet olaylarından ötürü ırkçı grupları sert sözlerle kınamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı olaylardan ırkçı grupları sorumlu tutmayarak, her iki tarafı da kınaması, birçok şirket yöneticisinin Danışmanlar Konseyinden istifa etmesine neden olmuştu. Trump, art arda gelen istifaların ardından Danışmanlar Konseyini feshetme kararı almıştı.