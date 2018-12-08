DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR 2019 PIRELLI TAKVİMİ GALASINDA BULUŞTU

2019 Pirelli Takvimi’nde yer alan Gigi Hadid, Laetitia Casta, Misty Copeland, Calvin Royal III ve Julia Garner'ın yanı sıra Halle Berry, Ana Beatriz Barros, Margareth Madè, Isabeli Fontana, Javier Zanetti gibi isimler de gecenin konukları arasındaydı.



Bu yıl 46’ıncısı hazırlanan 2019 Pirelli Takvimi’nin gala yemeği, Milano'daki modern sanat mekanı Pirelli HangarBicocca’da gerçekleşti. Pirelli Grubu CEO’su Marco Tronchetti Provera’nın ev sahipliğinde düzenlenen geceye, Gigi Hadid, Laetitia Casta, Misty Copeland, Calvin Royal III, Julia Garner, Halle Berry, Ana Beatriz Barros, Margareth Madè, Isabeli Fontana, Javier Zanetti gibi ünlü isimler katıldı.



Gecenin en ilgi çeken konuğu takvimde de poz veren Amerikalı süper model ve oyuncu Gigi Hadid olurken, eski manken ve güzellik kraliçesi Halle Berry de geceye katılan önemli isimler arasındaydı.



4 kadının hayallerine ulaşma kararlılığı “Dreaming” konseptiyle anlatıldı



Pirelli 2019 Takvimi’nin fotoğrafçısı Albert Watson ve Pirelli Takvimi için kamera karşısına geçen ünlü isimlerin birçoğu gecede boy gösterdi. Bu yıl Pirelli Takvimi’nde yer alan isimler, Amerikalı süper model Gigi Hadid ile moda tasarımcısı Alexander Wang, oyuncu Julia Garner, bale sanatçıları Misty Copeland ile Calvin Royal III ve eski Fransız model Laetitia Casta ile Rus balet Sergei Polunin idi. Pirelli 2019 Takvimi’nde kendi düşlerinin ve tutkularının peşinden giden 4 kadın karakterin öyküleri ve hayallerine ulaşma kararlılığı, renkli ve siyah beyaz fotoğraflarla anlatıldı. Gala, 2019 Pirelli Takvimi konsepti olan “Dreaming” konseptine uygun bir şekilde dekore edildi.



Yaklaşık 900’ün üzerinde misafire ev sahipliği yapan geceye 200’ü aşkın basın mensubu katılırken, konuklar çeşitli ışık gösterileri ve DJ eşliğinde eğlendi. Sınırlı sayıda basılması planlanan 2019 Pirelli Takvimi, her ülkede seçkin bir kesime hediye ediliyor.