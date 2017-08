Emirin kuzeni ile ortak oldu Türkiye ile Dubai arasında köprü kurdu

Özgür Kaya, uzun yıllardır Körfez Bölgesi’nde çalışmalarını yürütüyor. Dubai’deki şirketi Kaya International’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ortağı ise Dubai Emiri Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum’un kuzeni Sheikh Suhail Bin Khalifa Bin Saeed Al Maktoum...

Kerim Ülker’in Dünya’da yer alan yazısına göre Özgür Kaya, her ne kadar bölgede siyasi gerilim olsa da ekonomik bağların daha güçlü olduğunu düşünüyor. Kaya, “Türkiye bölgedeki siyasi gerilimin çözümünde çok önemli bir aktör. Geçmişte Türkiye’ye milyarlarca dolarlık yatırımlar yaptılar. En önemli konut projelerinden birkaç daire değil kuleleri aldılar.

Güçlü ailelerin güçlü yatırımları var. Kolay kolay vazgeçilecek bir pazar değil Türkiye. Ama buzdolabına bırakılan milyon dolarlık yatırım görüşmeleri oldu. Örneğin iki gıda devinin 450 milyon dolarlık satın alma görüşmeleri Katar’daki gerilimin ortaya çıktığı gün askıya alındı. Daha birçok proje var. Siyasi gerilim düştüğü an o yatırımlar buzluktan çıkarılacak, planlar projelere dönüşecek” diye özetliyor.

100 milyar dolarlık Dubai South’ta Türkler de olacak

Örneğin Dubai Emirliği’nin, Dubai South Projesi dünyanın en büyük projelerinden biri olarak açıklandı.

Projenin bütçesi yaklaşık 100 milyar dolar. Akıllı şehir konseptiyle yapımı devam eden proje Dubai Expo 2020’ye ev sahipliği yapacak.

Öyle önemli ki proje; Dubai Emirliği, Gayrisafi milli hasılanın yüzde 65’inin 5 yıl içerisinde bu bölgeye kaymasını planlıyor. Projede yıllık 220 milyon yolcu ve 12 milyon ton kargo kapasitesi ile dünyanın en büyük havalimanı olan Al Maktoum Havalimanı, inşa edilecek. Binlerce konut, ofis yapımı ise devam ediyor. İşte bu projenin Türkiye temsilciliğini de Kaya International üstlendi.

Özgür Kaya, “Bu yeni şehir projesinde, yurtdışında iş yapma kabiliyetleri olan Türk şirketlerinin yer almalarına yardımcı olmak istiyoruz” diye anlatıyor.

Katar- İzmir arasında deniz yolu geçen hafta açıldı

Geçtiğimiz hafta İzmir ve Katar’ı birbirine bağlayan bir gelişme daha yaşandı. Katar hükümetine bağlı “Milaha” şirketi, Katar ile İzmir Limanı arasında 5 bin tonu aşkın yük soğutma kapasiteli ilk direkt konteyner taşımacılığı hattının açıldığını duyurdu. Her 20-25 günde Türkiye’den bir geminin yola çıkacağı belirtilirken, geminin transit süresinin ise 11 gün olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Milaha Genel Müdürü ve İcra Direktörü Abdurrahman İsa Al-Menai, etkili, ekonomik ve uygulanabilir bir çözüm olarak bu uygulamayı başlattıklarını söyledi. Yeni hizmetin daha öncekilerle bütünlük sağladığını ifade eden Menai, bunun yanı sıra limanlar arası bağlantının güçlendirilmesi ve Katar’ın Türkiye ile ticaretinin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.