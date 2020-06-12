Güriş ev sahipliği yaptı yenilenebilir enerjiye destek istendi

GÜRİŞ Holding tarafından düzenlenen “GÜRİŞ Energy Talks” Webinar toplantısı ENERCON Türkiye Genel Müdürü Arif Günyar moderatörlüğünde; GÜRİŞ Enerji Grup CEO’su Ali Karaduman, TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım, HESİAD Başkanı Fahrettin Amir Arman, Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finans Müdürü Emre Hatem ve GÜYAD Başkanı Cem Özkök’ün konuşmacı olarak katılımlarıyla gerçekleşti.

Enerji sektörünün yoğun ilgi gösterdiği canlı oturumda, ‘COVID-19 salgınının sektör üstündeki etkisi’, ‘2020 sonrası YEKDEM beklentileri’ ve Yenilenebilir enerjinin dünü, bugünü ve yarını konuları ayrıntılarıyla ele alındı.

Program açılışında konuşan GÜRİŞ Enerji Grup Ceo’su Ali Karaduman, yenilenebilir enerjinin dünü, bugünü ve yarınını değerlendirerek;

‘Güriş Holding olarak, milli enerjimize nasıl yeni ve doğru bir gelecek sağlarız konularında devletimize katkı sağlamak amacıyla burada bulunmaktayız. Enerji üretiminde enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve yenilebilir enerji kaynaklarının doğru kullanımını sağlamak Türkiye için çok büyük bir fırsattır. Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya tanıtmaı görevini üstlendik ve bu sebepten dolayı YEKDEM projelerine ağırlık verdik. Holding olarak toplamda 958 MW güç ile dünyaya temiz enerji ile dünyaya katkı sağlıyoruz. Bu sağlam mekanizmayı YEKDEM sayesinde kurduk. Bu mekanizmanın katkısıyla yapılan Türkiye’de yapılan yatırımlar bize çok büyük güç sağladı. Kendi potansiyelimizi kendi imkanlarımızla işlemek için devletimizin desteğine ihtiyaç duymaktayız. Bu sebeple devletimize çok güveniyoruz. Çünkü yenilebilir enerjide devlet desteğinin olması demek yatırımların önünün açılması demek. Desteğin devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.