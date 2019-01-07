Montenegro bir Sırp ülkesi değildir!

Darmanovic, 2017'de NATO'ya üye olduktan sonra tamamen AB üyeliğine odaklandıklarını söyleyerek, "Genişleme için iki ortak gerekiyor. Biri biziz ve hazır olduğumuzu göstermek adına en büyük sorumluluk bizim. Diğer partner ise AB ve onlar da genişlemeye bağlı olduklarını göstermeli." diye konuştu.



Romanya'nın dönem başkanlığı süresi içinde katılım müzakerelerindeki son faslı da açmak istediklerini aktaran Darmanovic, halihazırda 6 faslı kapatabileceklerini dile getirdi.



Darmanovic, Brüksel'in genişleme sürecine sadece teknik açıdan koşulların yerine getirilmesi olarak değil, jeopolitik açıdan da bakması gerektiğini ifade ederek, "Bu bölgede AB'nin ciddi rakipleri var ve bunlar kendi standartlarını ve modellerini sunuyorlar." dedi.



NATO'ya üyelik yolunda Makedonya ve Bosna Hersek'e destek



Bölge ülkeleri ile ilişkilerine de değinen Darmanovic, şunları söyledi:



"Eğer komşularımızın durumu iyi değilse, bizim durumumuzun da iyi olacağına inanmıyorum. Dolayısıyla komşularımıza elimizden gelen yardımı yapmamız gerekiyor. Makedonya'nın NATO'ya üyelik daveti ve Bosna Hersek'in NATO yıllık ulusal planı almasında yoğun çaba harcadık. Karadağ, bölge barışı ve istikrarı ile iyi komşuluk ilişkilerine yatırım yapan bir ülke olmaya devam edecek."



Darmanovic, Sırbistan'ın diğer birçok bölge ülkesi ile yaşadığı sorunlardan üzüntü duyduğunu belirterek, "Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile mevcut hükümet, önceki dönemde bölgesel ilişkilerin iyileştirilmesi için çok çaba gösterdi. Ancak şimdi farklı bir eğilim var. Karadağ da zaman zaman belli siyasi açıklamaların hedefi oldu. Bu hiç iyi değil. Sırbistan bizim önemli bir ticaret ortağımız. Ortak Avrupa hedefimiz, projelerimiz var." diye konuştu.



Kosova meselesi



Karadağ'ın, uluslararası oluşumlara üyelik noktasında Kosova'ya verdiği destek nedeniyle Sırbistan'dan gelen tepkilere dikkati çeken Darmanovic, "Bu tepkiler Karadağ'ı 'Sırp ülkesi' ya da 'Sırp uydusu' görenlerden geliyor. Biz 'Sırp ülkesi' de 'Sırp uydusu' da değiliz. Biz Sırbistan'ın ve diğer bölge ülkelerinin dostuyuz. Hiç kimsenin uydusu değiliz, olmayacağız. Biz kendi politikamızı ve yolumuzu izliyoruz." dedi.

Darmanovic, Karadağ'ın Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ülkelerden biri olduğunu anımsatarak, "Dolayısıyla Kosova'nın uluslararası kurumlara katılımını destekliyoruz." şeklinde konuştu.



Karadağ'ın bağlantısız politika izlemediğini, zira bunun geçmişte kaldığını vurgulayan Darmanovic, "Bu, Soğuk Savaş ve Yugoslavya zamanındaydı. Bugün biz NATO üyesiyiz ve AB üyesi de olacağız. Dış politikadaki adımlarımızı bu çerçevede değerlendirmek gerekir." dedi.

Darmanovic, Balkanlar'da yaşanan savaşlardan tüm ülkelerin acı dersler çıkardığını anımsatarak, "7 ülkenin 4'ünde fiiliyatta aynı dil konuşuluyor, her ne kadar biz bu dillere farklı isimler versek de. Bazılarımız NATO müttefiki, bazıları AB'ye üye ya da aday ülkeler. Kültürel iş birliği bizi bağlıyor. Ancak halen süren sorunlar da var." diye konuştu.



Rusya ile ilişkiler



Karadağ-Rusya ilişkilerine de değinen Darmanovic, "Karadağ'daki darbe girişiminin arkasında resmi ya da gayriresmi olarak Rusya'nın durduğu gerçeği ile karşılaştığımız döneme kıyasla daha sakin bir dönemdeyiz. Rusya, Karadağ'ın NATO üyesi olduğunu artık kabullendi ve bizim uluslararası konumumuzdaki değişimi anladı." dedi.



Darmanovic, Rusya'nın genel olarak NATO'nun genişlemesine karşı olduğunu, bu nedenle de NATO'ya yeni üye olacak ülkelere karşı tutum sergilediğini sözlerine ekledi.