ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Şili'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) açıklamasına göre, Şili'nin güneyindeki Puerto Montt kentinin 225 kilometre güneybatısında, 7,7 büyüklüğünde ve yerin 15 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.
Depremin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, sarsıntının merkez üssünden bin kilometre kadar kıyı kesiminde tsunami yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Şili'de deprem
- Şili'nin güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu - Bölgede tsunami uyarısı yapıldı
25 Aralık 2016 Pazar 18:13
ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Şili'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.