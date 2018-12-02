Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Bursa Trabzon Tekstil sektörü 10 milyarlık makine ithalatının önüne geçecek
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti
Ar-Ge 4 katına çıktı
Ar-Ge 4 katına çıktı
Arçelik’e bir ödül daha
Arçelik’e bir ödül daha
Tohumda bağımlı değiliz
Tohumda bağımlı değiliz

Sudan'dan bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması talebi

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile Sudan Girişimciler ve İşverenler Federasyonu Başkanı Suud el-Berir, başkent Hartum'da bir araya geldi - El-Berir, Sudan ile Türk bankaları arasındaki işlemlerin kolaylaştırılmasını ve doğrudan iş birliğinin önünün açılmasını istedi

Sudan'dan bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması talebi
banner17

HARTUM (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile Sudan Girişimciler ve İşverenler Federasyonu Başkanı Suud el-Berir, Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldi.
Sudan Girişimciler ve İşverenler Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede el-Berir, ülkesinin Türk bankalarıyla gelecek dönemde iş birliği içinde olmasını istediğini belirterek, Sudan ile Türk bankaları arasındaki işlemlerin kolaylaştırılmasını ve doğrudan iş birliğinin önünün açılmasını istedi.
Sudan Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Yusuf Ahmed Yusuf da Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin 500 milyon doları aşmadığını ve bunun yeterli olmadığını ifade etti.
Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım da Sudan bankaları ile özel sektörün istifade edebileceği finansman hattı açma konusunu araştırdıkları bilgisini verdi.
Yıldırım, "Sudan ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmek için durmamamız ve çalışmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HartumEximbankAdnan Yıldırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1