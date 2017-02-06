Suudi Arabistan-Lübnan ilişkileri

BEYRUT (AA) - Suudi Arabistan yönetiminin, görev süresi beş ay önce dolan Beyrut Büyükelçisi yerine yeni atama yapacağı ve Lübnan'daki Suudi yatırımlarının kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Suudi Arabistan Körfez İşleri Bakanı Samir es-Sebhan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından kabul edildi.

Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistanlı Bakan Sebhan, Riyad yönetiminin Lübnan'a yeni büyükelçi atayacağını ve vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarısını kaldıracağını ifade etti.

Sebhan ayrıca Riyad yönetiminin Lübnan'a desteğini yenileyeceği ve yatırımların kaldığı yerden devam edeceğini belirtirken, Suudi Arabistan Hava Yolları'nın Lübnan'a sefer sayısını da artıracağı bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Avn'ın ise iki ülke arasındaki ortak noktaların belirlenmesine ilişkin görüşmelerin tamamlanması için Lübnanlı bakanlara talimat verdiği aktarıldı.

Suudi Arabistanlı Bakan Sebhan, Cumhurbaşkanı Avn'ın ardından Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada Hariri ile Sebhan'ın ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve yerel gelişmeleri ele aldığı ifade edildi.

- İlişkilerde gerilimden onarım sürecine

Lübnan, son dönemde Hizbullah'ın Yemen ve Suriye savaşındaki artan rolü sebebiyle İran ile Suudi Arabistan arasında kaldı.

Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in, 21 Ocak 2016'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında, Suudi Arabistan'ın İran'daki diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırılar sonrasında Tahran'ı kınama kararında çekimser oy kullanması ve Kahire'deki Arap Birliği toplantısında Hizbullah'ın terör örgütü olarak zikredildiği karar metnine itiraz etmesi, geçen yılın ilk aylarında ilişkilerdeki gerilimi tırmandırmıştı.

Bunun üzerine Riyad, Lübnan güvenlik birimlerine yapacağı 4 milyar dolarlık yardımı iptal etmiş, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler de güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarına Lübnan'ı terk etme çağrısında bulunmuştu. İran'ın Lübnan'daki müttefiki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, Suudi Arabistan'a yönelik sert açıklamaları da gerilimi bir üst seviyeye taşımıştı. Suudi Arabistan'ın hamlesiyle KİK ve Arap Birliği de Hizbullah'ı terör örgütü ilan etmişti.



Öte yandan Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Ali Avad Asiri'nin geçen ağustos ayında görev süresinin sona ermesinin ardından Riyad yönetimi, Lübnan'a yeni büyükelçi atamamıştı.

Lübnan'da ekim sonunda Cumhurbaşkanı seçilen Avn, göreve geldikten sonraki ilk ziyaretini beraberindeki sekiz bakanla Körfez ülkelerine gerçekleştirerek ilişkileri yumuşatma adımı atmıştı. Avn bu kapsamda önce Riyad'da Kral Selman bin Abdulaziz ile askıya alınan Lübnan güvenlik birimlerine 4 milyar dolarlık yardım konusunu ele almıştı.































