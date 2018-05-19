Türk-Afgan ilişkileri hava koridoruyla uçuşa geçecek

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afganistan Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Musafer Kukandi, Kabil ve İstanbul arasında önümüzdeki günlerde hava koridoru açılacağını belirtirken bu koridorun Afganistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini de artıracağını söyledi.

Afganistan Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Kukandi, Kabil-İstanbul arasında önümüzdeki tarihlerde açılacak hava koridoruna ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İstanbul-Kabil hattının Afganistan'ın yurt dışına açtığı 3. hava koridoru olacağını belirtti.

Ülkesinin Hindistan ve Kazakistan arasındaki hava koridorunun faaliyette olduğunu dile getiren Kukandi, Kabil-İstanbul arasındaki hava koridorunun ilk uçuşlarının yakın süreçte başlayacağını hatırlattı.

Koridorun açılmasıyla birlikte Afganistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin de artacağını ifade eden Kukandi, "Afganistan ürünleri, Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına böylelikle rahat bir şekilde ulaşacak.'' yorumunu yaptı.

Türk Hava Yolları ile yapılan anlaşmayla ilk uçuşta toplam 15 ton elbise, kuru meyve, taze meyve ve ilaç bitkileri gönderileceği bilgisini paylaşan Kukandi, bu koridorunun Afganistan için büyük önem taşıdığının altını çizdi.



- "Türk ürünlerini pazarda görmek isteriz"



Afganistan'da Türk ürünlerine yönelik ilginin giderek arttığını söyleyen Kukandi, bu nedenle Türk ürünlerinin daha çok Afgan pazarlarında olmasını istediklerini kaydetti.

Kukandi, Türk iş adamlarının Afganistan'da son 16 yılda milyonlarca dolar değerinde proje gerçekleştirdiğini belirterek, bundan sonraki projelerde de Türkleri görmek istediklerini dile getirdi.

Kukandi, ''Geçen yıl Türkiye'den Afganistan'a yaklaşık 172,3 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi.'' ifadesini kullandı.