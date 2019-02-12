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Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatı yüzde 26 arttı

Ukrtransgaz şirketine göre, Rusya geçen ay Ukrayna üzerinden Avrupa'ya 7,6 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti

Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatı yüzde 26 arttı
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Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderdiği doğal gaz miktarının ocak ayında önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26 artarak 7,6 milyar metreküpe çıktığı bildirildi.

Ukraynalı kamu doğalgaz şirketi Ukrtransgaz tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’dan ithal ettiği doğal gazı önemli oranda azalttığı kaydedildi.

Geçen ay Ukrayna’nın 0,2 milyar metreküplük Rus gazı ithal ettiğine işaret edilen açıklamada, "Bu miktar, 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 69 daha az." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevk edilen doğal gaz miktarında artış yaşandığı belirtilerek, "Ocak ayında Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderilen doğal gaz miktarı Ocak 2017’ye göre yüzde 26 artarak 7,6 milyar metreküpe çıktı." denildi.

Rus enerji şirketi Gazprom geçen yıl Avrupa'ya 194,4 milyar metreküp doğal gaz ihraç ederken, söz konusu gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaEnerjiDoğal Gaz
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