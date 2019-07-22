Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Eyüpsultan türk food istanbul
Üniversite tercih önerileri
Tercih önerileri
Meteorolojide “civa“ kazası
Meteorolojide “civa“ kazası
Sayısı 4 milyonu aştı!
Sayısı 4 milyonu aştı!
TÜBİTAK koruma alacak
Koruma alacak!
O da ABD'ye açıldı
O da ABD'ye açıldı

Ülkesine dönen Portekizlilere teşvik

Portekiz hükümeti, ekonomik krizden dolayı yurt dışına giden vatandaşlarını ülkeye geri getirmek için 6 bin 500 avroluk teşvik verme uygulaması başlattı.

Ülkesine dönen Portekizlilere teşvik
banner17

MADRİD (AA) - Portekiz hükümeti, ekonomik kriz döneminde iş aramak için yurt dışına giden vatandaşlarını ülkeye geri getirmek için 6 bin 500 avroluk teşvik programı başlattı.
"Geri Dönüş Programı" adı verilen girişim için kayıtlar bugünden itibaren alınmaya başlandı.
Bu teşvikten yararlanmak isteyen Portekizlilere, ülkeyi 31 Aralık 2015'den önce terk etmiş olma, en az 12 ay yurt dışında kalma ve iş sözleşmesine sahip olma şartları getirildi.
Portekiz'deki sol hükümette göçmenlerden sorumlu Devlet Bakanı Miguel Cabrita, basına yaptığı açıklamada, "Eve dönme vakti geldi. Ülkeniz geri dönüşünüzü destekliyor. Hükümet olarak vermek istediğimiz mesaj bu. Amacımız yurt dışında yaşayan Portekizlileri ülkeye geri döndürmek değil, dönmek isteyenleri teşvik etmek." dedi.
Cabrita, "Geri Dönüş Programı"na bu yıl sonuna kadar 10 milyon avroluk bütçe ayırdıklarını ve 2020 yılı sonuna kadar 3 bin vatandaşın ülkeye geri dönmesini öngördüklerini söyledi.
Hükümetin aldığı bu kararın arkasında, yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Portekiz'de son yıllarda doğum oranındaki ciddi düşüş, ülke nüfusunun giderek yaşlanarak ortalama yaşın 44'e çıkması ve genç, eğitimli nüfusun iş aramak için yurt dışını tercih etmesinin yarattığı sorunlar olduğu belirtiliyor.
Portekiz'de 2010-2014 döneminde yaşanan büyük mali krizden dolayı 300 bine yakın Portekizli iş aramak için yurt dışına gitmişti.
Portekiz'de Kasım 2015'den bu yana Antonio Costa'nın başbakanlığında sol hükümet iktidarda bulunurken, ülkede ekim ayında genel seçimin yapılması öngörülüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ekonomik KrizPortekizPortekiz Hükümetiülkeye Geri Dönen Vatandaşlara Teşvik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5