Zenginler dünyanın sonuna hazırlanıyorlar

ANKARA (AA) - Amerikalı milyarderler, "dünyanın son gününe" ve olası büyük felaketlere hazırlanmak için çeşitli hazırlıklar yapıyor.

"The New Yorker" dergisi, olası bir felakete karşı önlem alan dünyanın en zengin kişilerine ilişkin makalesinde söz konusu hazırlıkların özellikle Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından New York ve Kuzey California'daki Silikon Vadisi'nde hız kazandığına işaret etti.

Makalede milyarderlerin, sosyal medya gruplarından "dünyanın sonu" için yaptıkları hazırlıkları birbiriyle paylaştığı kaydedildi.

Hazırlıklar arasında gıda ve silah stoklama, gayrimenkul yatırımları dikkati çekiyor.

Makaleye göre, Silikon Vadisi'ndeki milyarderlerin yarısından fazlası, olası bir felakete ya da dünyanın sonuna karşı hazırlıklarını yapmış durumda.

- Göz ameliyatından acil durum çantasına farklı hazırlıklar

Yaklaşık 600 milyon dolar değerindeki sosyal medya haber sitesi Reddit'in CEO'su Steve Huffman'ın ise olası felaketler için herkesten farklı bir hazırlığı var.

Huffman, olası bir duruma karşı gözlük ya da lens bulma derdine düşmemek amacıyla 2015'te lazerle göz ameliyatı olduğunu söyledi.

Facebook'un eski yöneticilerinden Antonio Garcia Martinez, Trump'ın seçim zaferinin ardından Pasifik'in kuzeybatısında 20 bin kilometrelik ormanlık alan satın aldı.

Satın aldığı alanı jeneratör, güneş enerjisi panelleri gibi teçhizatlarla donatan Martinez, tüm bunları kendisi ve ailesi için olası bir felaket durumunda şehirden uzak ama tamamen izole olmayan bir sığınak sağlamak amacıyla yaptığını ifade etti.

Risk sermayesi firması Mayfield Fund'ın 40 yaşındaki Genel Müdürü Tim Chang, olası bir ekonomik krizde geçimlerini sağlamak için eşi ve kendisinin gayrimenkule yatırım yaptığını belirtti. Chang, kendisi, eşi ve 4 yaşındaki kızları için birer acil durum çantasının her zaman baş ucunda hazır beklediğini de sözlerine ekledi.

Yahoo'nun eski yöneticilerinden ve halihazırda 500 start-up şirketin ortağı Marvin Liao ise olası bir felaket için silah biriktiriyor ayrıca okçuluk dersleri alıyor.

- Lüks sığınaklar zenginleri çekiyor

LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman, Yeni Zelanda'da inşa edilen lüks sığınaklardan ilk satın alanlar arasında bulunuyor.

Hem iklimsel hem de siyasi refahı nedeniyle cazibe merkezi haline gelen Yeni Zelanda'da yer altına ve deniz altına inşa edilen lüks sığınaklar yeni bir sanayi kolu oldu.

ABD'nin Kansas eyaletinde bir inşaat firması, 1960'da ABD ordusu tarafından yer ltı füze mahzeni olarak kullanılan siloyu lüks sığınaklara dönüştürülerek 1,5 ile 3 milyon dolar arasında satışa çıkardı. Sığınaklar kısa sürede tükendi.

Firmanın sahibi Larry Hall, nükleer saldırıya dayanıklı sığınakların aynı zamanda olası bir iç savaş veya ekonomik kriz döneminde de kullanılmaya uygun şekilde tasarlandığına işaret ederek "Daireleri satın alanların çoğu, olası bir doğal veya insan ürünü afet durumunda gönül rahatlığıyla kaçabilecekleri bir sığınak arayan başarılı ve eğitimli kişiler." ifadesini kullandı.

Beton duvarları yaklaşık 2,9 metre kalınlığındaki sığınak, saatte 800 kilometre hızındaki rüzgara dayanıklı 2 milyon dolar değerinde kubbemsi beton bir kapağa sahip.

Büyüklükleri 84 ile 168 metrekare arasında değişen dairelerde herhangi bir dış desteğe ihtiyaç duyulmaksızın 5 yıla kadar yaşanabilecek tüm teçhizat mevcut.

Gizli bir mevkide inşa edilen barınakta yüzme havuzu, sinema, spor ve eğitim alanları, mini bir ameliyathane, organik gıda üretim merkezi ve benzer birçok tesis bulunuyor.