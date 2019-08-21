Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,44 kazançla 372,92 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,39'luk primle 11.696,42 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 7.152,10 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,64 artışla 8.673,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 artışla 5.376,55 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,83 artışla 20.656,21 puan oldu.
Avrupa borsaları
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:35
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.