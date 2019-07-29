Dolarda düşüş eğilimi sürüyor

Geçen haftanın son işlem gününde 5.6184'ye kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.5 değer kaybıyla 5.6719'dan tamamladı.



Dolar/TL yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 5.6410 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL 6.2770 seviyesinden alıcı buluyor. Sterlin/TL 6.9637 ile son 5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 6.9760 seviyesinde dengelendi.



Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de mortgage onayları ve ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5.6180 desteğinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyleyen analistler, olası yükselişlerde 5.6850'nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.