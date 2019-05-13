İstanbul serbest piyasada dolar 5,9760 liradan, avro 6,7150 liradan haftaya başladı.
Dolar/TL kuru, saat 10.28 itibariyle 6,07 TL'yi gördü.
6,7130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,7150 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0850 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8480 lira olmuştu.
Dolarda flaş gelişme!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Buna göre, dolar 5,9760 liradan, avro 6,7150 liradan haftaya başladı. Dolar/TL kuru, saat 10.28 itibariyle 6,07 TL'yi gördü
13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:37
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9760 liradan, avro 6,7150 liradan haftaya başladı.