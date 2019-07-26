Dolarda flaş gelişme!

Dolar/TL kuru, 5.6477 ile 5.65 seviyesinin altını gördü. Euro/TL de 6.2991 ile 6.30 seviyesini altını gördü.



Dün 5,65-5,77 geniş bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 5,7027'den tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dünkü toplantısında politika faizini 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten 19,75'e çekti. Karar metninde güncel tahminlerin yıl sonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret ettiği belirtildi.



Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 5,6870 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 6,3410, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 7,0690 seviyesinden alıcı buldu.