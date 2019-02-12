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Döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2670 5,2680 5,2590 5,2600 Avro...

Döviz kurları
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

ABD Doları 5,2670 5,2680 5,2590 5,2600

Avro 5,9610 5,9620 5,9420 5,9430

Sterlin 6,7690 6,8030 6,7580 6,7920

İsviçre Frangı 5,2310 5,2570 5,1990 5,2250

ANKARA ABD Doları 5,2400 5,2900 5,2400 5,2900

Avro 5,9200 5,9800 5,9100 5,9700

Sterlin 6,7170 6,8580 6,6970 6,8430
 

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