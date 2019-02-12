İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,2670 5,2680 5,2590 5,2600
Avro 5,9610 5,9620 5,9420 5,9430
Sterlin 6,7690 6,8030 6,7580 6,7920
İsviçre Frangı 5,2310 5,2570 5,1990 5,2250
ANKARA ABD Doları 5,2400 5,2900 5,2400 5,2900
Avro 5,9200 5,9800 5,9100 5,9700
Sterlin 6,7170 6,8580 6,6970 6,8430
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2670 5,2680 5,2590 5,2600 Avro...
12 Şubat 2019 Salı 17:05
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: