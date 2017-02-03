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ÖTV indirimi çeyiz alışverişini hızlandıracak

Bakanlar Kurulu kararı ile bazı eşyalarda ÖTV oranının 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmesi hem yeni evlenecek çiftlerin hem de beyaz eşya satıcılarının yüzünü güldürecek.

ÖTV indirimi çeyiz alışverişini hızlandıracak

KIRKLARELİ (AA) - Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı, bulaşık yıkama makinesinin de aralarında bulunduğu beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden yüzde 6,7 olan ÖTV alınmayacak.
Beyaz eşya ürünlerinde ÖTV'nin alınmaması ile yeni evlenecek yada beyaz eşyalarını yenileyecek çiftler, büyük avantaj sağlayacak.
Beyaz eşya mağaza satış müdürü Gürhan Buran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ÖTV indirimini iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.
Yaz aylarında düğün yapacak çiftlerin çeyizlik alışverişlerini 30 Nisan'a kadar tamamlaması önerisinde bulunan Buran, ÖTV indiriminin herkes için büyük bir avantaj olduğunu belirtti.
Bir evde ihtiyaç duyulacak beyaz eşya alımlarının yaklaşık 10 bin liraya mal olacağını ifade eden Buran, yüzde 6,7 oranındaki ÖTV'nin sıfırlanmasıyla vatandaşların 670 lira kara geçeceğini kaydetti.
ÖTV indirimini herkesin bir fırsat olarak görerek çok iyi kullanılması gerektiğini aktaran Buran, "ÖTV oranı yüzde 6,7’diydi. Bakanlar kurulu kararı ile beyaz eşyalar ve bazı elektrikli ev aletlerinde ÖTV sıfırlandı. Yaz aylarında düğün yapacak çiftler çeyizlik alışverişlerini şimdiden yapmalılar yada evlerindeki beyaz eşyaları yenileyecek çiftler 30 Nisan'a kadar ÖTV indirimini değerlendirmeliler. Ortalama 10 bin liralık bir alışverişte 670 lira ÖTV indirimi olacak. Yeni evlenecek çiftlere, beyaz eşyadan elde ettikleri kar, diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına fayda sağlayacak" diye konuştu.
Buran, öte yandan ÖTV'nin sıfırlanmasıyla birlikte kış aylarında durgun olan beyaz eşya satışlarının da artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.
Muhabir: Ufuk Ertop

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ÖTVIndirimEkonomiBeyaz Eşya
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