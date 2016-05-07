Celal Toprak

Dünyanın en büyük liman işletmecilerinden biri olan DP Word Türkiye'deki dev yatırımına yeni halkalar ekliyor. Şirket, öğrencilere yaptığı yatırımla da dikkat çekiyor.
Yarımca'daki limana en hızlı yatırımlarla rekor kırdıran şirketin CED'su Kris Adams aynı zamanda çevreci atakları ile de dikkat çekiyor.
Dünyanın 51 ülkesinde 80’den fazla limanı işleten DP World son dönemde Türkiye’de önemli yatırımlara imza attı. İnsanlara iş, ekonomiye güç verdi. Liman devinin yatırım kararları İzmit Yarımca’ya da hayat verdi. DP World Yarımca CEO’su Kris Adams bütün İzmit’in sevgilisi haline geldi. O da Türkiye’yi ve İzmit’i çok sevmiş olacak ki zaman zaman gelişmeleri bizlerle paylaşıyor. Paylaşırken heyecanlanıyor.
Son paylaşımı için İstanbul’un tarihi mekanlarından birini seçmişti. Önce limandaki gelişmeleri şu sözlerle anlattı:
- DP World Yarımca, küresel bir ticaret merkezi olarak Türkiye ekonomisinin desteklenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. DP World Yarımca’yı en hızlı büyüyen, en modern liman ve lojistik merkezleri arasına sokan yatırımlarımıza devam ediyoruz. Dijitalizasyon çabalarımız sayesinde geleneksel liman operatörü rolünün çok fazlasını sunuyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamalarla liman verimini ve güvenliğini Türkiye’de hiçbir terminalin görmediği boyutlara taşıdık.
Bu sözlerin ardından muhteşem bir bilgiyi bizlerle paylaşıyor:
- Bu limanda ARGE çalışmaları yapıyoruz. Belki de burası bir süre sonra teknoloji üssü olacak.
Kris Adams bu bilgi notunu sadece bizi değil her gittiği yerde inovasyon ve teknoloji ile ilişkilendirilen Sanayi Bakanı Varank’ı bile etkileyecek özellikteydi.
Kris Adams ile yatırım ve ekonomi ile ilgili değerlendirmeleri uzun sürdü ama farklı bir konuyla ilgili görüşleri bize çok çarpıcı geldi.
Yarımca’da çevreci ataklar yaptıklarını anlattı. Hatta sözün bir noktasında İletişim Koordinatörü Asuda Şengül’e dönüp sordu:
- Kaç öğrenciye ulaştık son olarak?
Bugüne kadar çevre ile ilgili çok önemli projelere imza atan Asude Şengül’den 29 bin yanıtı alınca yine devam etti anlatmaya Kris Adams. İşe o bilgiler:
. IMPACT2030'un global üyesi olarak 17 küresel amaçtan cinsiyet eşitliği ve denizleri ve okyanusları koruma alanları üzerine çalışılıyor.
. Tüm operasyonlarımızda bu iki alanda sürdürülebilir projeler geliştirilerek çalışan gönüllerimiz tarafından hayata geçirilmesine destek veriyoruz.
. Hatta bu kapsamda global olarak DP World çalışanlarının bu tarz projelere tam destek verebilmeleri için çalışanların yıllık hedeflerine yıl boyunca en az 16 saat gönüllü çalışma hedefi eklendi.
. DP World Yarımca olarak da bu sene BM'nin desteklediği “Okyanus ve denizleri koruma” hedefi doğrultusunda denizlerimizi korumak için biz de üzerimize düşeni yaptık.
. Bu kapsamda “Çöpüme Sahip Çıkıyorum” projesini geliştirip, 70 gönüllümüzle birlikte uygulamaya aldık.
. Bu projede Okyanus ve denizlerdeki kirliliğe yol açan tek kullanımlık plastiklerin azaltımı ve geri dönüştürülmesi olmak üzere çöp ve geri dönüşüm konularında farkındalık yaratmak amaçlanıyor.
. Diğer taraftan çalışanlara dağıtılan termos mataralar ve ofislere yerleştirilen su sürahileri ile plastik bardak ve PET şişe su kullanımına son verildi.
. Proje kapsamında öğretmenler proje konusunu derslerde işlerken, DP World Yarımca’dan 70 gönüllü çalışanda okulları ziyaret ederek çocuklarla” Çöpünü Sıfırla” oyununu oynadılar.
Kris Adams bütün bunları anlatırken liman ile ilgili bilgileri paylaşır gibi heyecanlıydı. Son noktayı bu projenin bütün Türkiye’de yaygınlaşmasını isteğini dile getirerek koydu.
Evet, “Ticarete akıl, geleceğe değer katıyoruz” sloganı böylece tamamlanmış oldu. Liman yatırımları ile ekonomide atak yapan çok hızlı bir büyüme yakalayan DP Word Yarımca, CEO Kris Adams’ın bu anlattıkları ile daha güzel bir gelecek, daha yaşanabilir bir dünya için önemli adımlar atma çabasını gündeme getirdi.