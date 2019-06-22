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357 milyon varil petrol ihraç etti

Irak, bu yılın ilk çeyreğinde ürettiği 408 milyon varil ham petrolün 357 milyonunu ihraç etti. Irak'ta hükümete bağlı İstatistik Kurumunun yayınladığı verilere göre, ülkede bu yılın ilk çeyreğinde toplamda 408 milyon...

357 milyon varil petrol ihraç etti
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Irak, bu yılın ilk çeyreğinde ürettiği 408 milyon varil ham petrolün 357 milyonunu ihraç etti.

Irak'ta hükümete bağlı İstatistik Kurumunun yayınladığı verilere göre, ülkede bu yılın ilk çeyreğinde toplamda 408 milyon 585 bin varil ham petrolü farklı bölgelerdeki kuyulardan çıkardı.

Kamuoyu ile paylaşılan veride üretilen petrolün 357 milyon 800 bin varilinin ihraç edildiği, her bir varilin de ortalama 60 dolardan uluslararası piyasada satışa sunulduğu kaydedildi.

Irak'ın güney, orta ve kuzey kesimlerinde yer alan zengin petrol sahalarından çıkarılan günlük 4 milyon varilin üzerindeki ham petrol, gemi, tanker ve boru hatları ile dünya pazarına ihraç ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
IrakHam Petrol
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