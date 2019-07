821 milyon insan açlıkla boğuşuyor

Birleşmiş Milletler New York'taki merkezinde dünya gıda raporu'nu açıkladı. Rapora göre, iki yıl önce açlık çekenlerin sayısı 811 milyondu. Bu sayıya 10 milyon kişi daha eklendi.



Yani toplamda 821.6 milyon kişi yani dünya nüfusunun yüzde 11'i açlık çekiyor.Rapora göre, açlığın durdurulabilmesi için ekonomik ve siyasi önlemler alınması, sağlık hizmeti ve eğitim gibi zorunlu kamu hizmetlerinde kesintiye gidilmemesi gerekiyor.



Uzmanlar, açlığın özellikle ekonomisi zayıf ülkelerde yaşandığına parmak bastı. Raporda silahlı çatışmalar, ayrıca kuraklık ya da sele yol açan iklim değişikliğinin de gıda güvenliğinin sağlanamamasında etkili olduğu vurgulandı.



En kötü durumda olan Afrika kıtası. Her beş Afrikalı'dan biri açlık çekiyor. Doğu Afrika'da her üç kişiden biri aç.



Asya nüfusunun da yüzde 12'den fazlası, Latin Amerika ve Karayipler'de ise yüzde 7'si açlık çekiyor.



Rapordaki verilere göre, her kıtada kadınlar erkeklerden daha çok açlık çekiyor. Kadın-erkek açlığı oranı arasındaki farkın en büyük olduğu yer Latin Amerika.



Ve çocuklar. Dünya genelinde yaklaşık 149 milyon çocuklar açlıkla bağlantılı gelişim sorunları yaşıyor..