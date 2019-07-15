AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım kararı aldı.



DW Türkçe'nin aktardığı habere göre karar, AB'den aktarılan kaynaklarda kesinti ve AB ile Türkiye arasındaki Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerinin durdurulmasını kapsıyor



Brüksel'de konuşan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, "Bugün Türkiye'ye karşı bir dizi önlem alacağız. Avrupa Yatırım Bankası üzerinden daha az fon ve kredi sağlanacak, havacılık anlaşmasıyla ilgili müzakereler durdurulacak. Başka yaptırımlar da olabilir" demişti.