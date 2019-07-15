Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım kararı aldı.
DW Türkçe'nin aktardığı habere göre karar, AB'den aktarılan kaynaklarda kesinti ve AB ile Türkiye arasındaki Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerinin durdurulmasını kapsıyor
Brüksel'de konuşan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, "Bugün Türkiye'ye karşı bir dizi önlem alacağız. Avrupa Yatırım Bankası üzerinden daha az fon ve kredi sağlanacak, havacılık anlaşmasıyla ilgili müzakereler durdurulacak. Başka yaptırımlar da olabilir" demişti.
AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararı aldı.
15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:18
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım kararı aldı.