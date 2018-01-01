Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Jandarma Arama Kurtarma kovalamaca cityscape JAK
Ekmekte yeni dönem
Ekmekte yeni dönem
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak

AB Dönem Başkanı Bulgaristan oldu

-Bulgaristan, AB Konseyi Dönem Başkanlığını 30 Haziran 2018'e kadar yürütecek

AB Dönem Başkanı Bulgaristan oldu

BRÜKSEL (AA) - Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını 1 Ocak itibarıyla devraldı.
Estonya'dan devraldığı AB Dönem Başkanlığını 30 Haziran 2018'e kadar yürütecek olan Bulgaristan'ın programına göre, AB'de ekonomi ve sosyal uyum konularına öncelik verilecek. Ayrıca, AB içerisinde ekonomik ve parasal birliğin daha fazla derinleştirilmesi hedeflenecek.
Avrupa'nın istikrar ve güvenliği bir başka öncelikli konu olacak. AB'nin dış sınırlarının güvenliğinin artırılması, daha etkin bir göç yönetimi ve üye ülkeler arasında savunma alanında iş birliğini daimi hale getirmeyi öngören Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO) projesinin uygulanması sağlanacak.
- Batı Balkanlar
Batı Balkanlar'daki aday ülkelerin katılım reformları desteklenecek ve bölge ülkelerine daha fazla destek verilecek.
Dijital ekonomi ve bu alandaki işgücünün geliştirilmesi öncelikli bir başlık olacak.
- Türkiye'yle iş birliği
Türkiye ile diyalog ve iş birliği yakın biçimde sürdürülecek. Türkiye-AB sığınmacı mutabakatının tam olarak uygulanması desteklenecek. Türkiye ve Batı Balkan ülkeleriyle terörle mücadele konusunda iş birliğine özellikle önem verilecek.
- Dönem başkanlığı
AB Konseyi Dönem Başkanlığı 6 aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. Dönem başkanı ülke, AB Konseyi toplantılarına başkanlık ediyor ve AB için öncelikli konuların belirlenmesini sağlıyor.
2018'in ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığı görevini Avusturya devralacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBulgaristanBrükselBalkanlarAB Dönem BaşkanıAB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5