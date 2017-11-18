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AB zirvesinde “bayat sandviç“ tartışması

- İsveç'te dün başlayan zirvede görevli polislere dağıtılan sandviçlerin "bayat olduğu" iddiası tartışmalara yol açtı - Zirvede görevli komiser, fotoğrafını çektiği sandviçi sosyal medya hesabında paylaştı

AB zirvesinde “bayat sandviç“ tartışması

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Göteborg kentinde Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla dün başlayan "Adil İş ve Büyüme Sosyal Zirvesi"nde görevli polislere dağıtılan sandviçlerin "bayat olduğu" iddiası tartışmalara yol açtı.
İsveç basınındaki haberlere göre, zirvede görevli yaklaşık bin polise dağıtılan sandviçlerin bayat olduğu ileri sürüldü.

Göteborg Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Erik Nord, sandviçin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Nord, paylaşımında "AB'den bize ikram edilen bayat sandviç'' yorumunu da yaptı.

Göteborg Postası gazetesine açıklama yapan Nord, bayat sandviçler karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Aynı sandviçler bin tane polis ve güvenlik görevlisine dağıtıldı. Sağlıksız göründüğü için sandviçe hiç dokunmadım. Eşimin yaptığı pasta ve böreklerden yanımda getirmiştim. Onlarla karnımı doyurdum'' ifadelerini kullandı.
Gazetenin haberinde, "polislere bayat sandviç dağıtılırken AB liderlerinin her birinin öğle yemeği faturasının 63 avro olduğu"na dikkat çekildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
GöteborgAB Zirvesi
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