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ABD'de hizmet sektörü mayısta ivmelendi

- Ülkede imalat dışı ISM endeksi, mayısta 58,6'ya yükseldi, beklenti 57,6 seviyesindeydi - Hizmet sektörü PMI mayısta 56,8’e çıkarak 55,7 seviyesindeki beklentiyi geride bıraktı

ABD'de hizmet sektörü mayısta ivmelendi
WASHINGTON (AA) – ABD'de imalat dışı ISM ve hizmet sektörü PMI mayısta sırasıyla 58,6 ve 56,8'e yükselerek beklentiyi geride bıraktı.

Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) raporuna göre, imalat haricindeki sektörlerin performansını ölçen imalat dışı ISM endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla 1,8 puan artarak 58,6 oldu. Piyasalar nisanda 56,8 değerini alan endeksin mayısta 57,6’ya yükselmesini bekliyordu.

Beklentiyi geride bırakan ISM imalat dışı endeksi, ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan imalat harici sektörlerde büyümenin hızlandığına işaret etti.

Endeks için yapılan ankete katılan iş yerlerinden alınan bilgilere göre, imalat harici 18 alt sektörden 14’ü mayısta genişleme kaydetti.

Bu arada, uluslararası finans kuruluşu IHS Markit’in yine bugün açıklanan nihai verilerine göre, hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 56,8’e yükseldi. Endekse ilişkin beklenti 55,7 ile nisandaki seviyesini koruyacağı yönündeydi.
ISM ve PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.
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ABD Hizmet Sektörü PMIABD Imalat Dışı ISM Endeksi
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