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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı artıyor

- Ülkenin kısa dönem petrol üretimi hakkında fikir veren petrol sondaj kulesi sayısı, son 20 haftada 17 adetlik artış kaydetti

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı artıyor
NEW YORK (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, son 20 haftada 17 adetlik artış kaydetti.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 2-8 Haziran tarihlerini kapsayan dönemde ABD'de 1 petrol sondaj kulesi hizmete alındı.

Böylelikle geçen hafta 861 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 862'ye çıkmış oldu.
Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında son 20 haftada ise 17 adetlik bir artış gerçekleşti.
Petrol sondaj kulesi sayısındaki haftalık artışa rağmen, küresel piyasada petrol fiyatları günlük kayıplarının bir kısmını geri kazandı.

TSİ 21.00'de, dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı 76,82 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 65,86 dolara çıktı.
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Petrol Fiyatları
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