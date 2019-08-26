ABD ile Türkiye arasında yeni kriz kapıda mı?

Ankara-Washington ilişkileri son dönemde tekrar rahatlamış ve iki ülke karşılıklı yapıcı adımlar atarak bu sorunun üstesinden gelmişti.



Fakat İngiltere’nin alıkoyduğu, mahkeme kararıyla serbest kalan İran petrol tankeri, Türkiye ile ABD arasında “yeni kriz” konusu olmaya aday.



Cebelitarık'ta salıverildikten sonra rotayı Yunanistan'a kırdığı açıklanan, ABD'nin ise tüm dünyaya “limanlarınıza kabul etmeyin” uyarısı yaptığı petrol tankeri Adrian Darya 1'in şimdi de Türkiye'ye doğru yol aldığı açıklandı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'yi twitter üzerinden isim vererek uyardı. Bolton, “Terörü finans eden, tüm dünyayı istikrarsızlaştıran, uluslararası yaptırımları çiğneyen İran'ı durdurmak için herkes elinden geleni yapmalı. Adrian Darya 1 gemisiyle Türkiye'ye giden yasadışı petrolün limanlara indirilmesine izin verilmemeli” dedi.



İngiltere’ye bağlı Cebelitarık yönetimi, Grace 1 isimli İran’a ait petrol tankerine el koymuş, mürettebatını da tutuklamıştı. İngiltere, İran tankerini Tahran yönetiminin aynı dönemde el koyduğu bir İngiliz bandıralı gemiyle takas etmeyi planlıyordu. Ancak Cebelitarık Yüksek Mahkemesi altı hafta limanda bağlanan tankerin önce mürettebatının, ardından da geminin kendisinin serbest bırakılmasına karar vermişti. Tanker, o dönemde Grace 1 olan adını Adrian Darya 1 olarak değiştirerek, Akdeniz'e doğru yola çıkmıştı. ABD, geminin asıl sahibinin İran Devrim Muhafızları olduğunu öne sürerek, tankerin ve içindeki petrolün hiç bir ülke tarafından kabul edilmemesi çağrısında bulunmuştu.



Cebelitarık'ta salıverildikten sonra tankerin rotasının Yunanistan olduğu açıklansa da, Yunan hükümeti Adrian Darya 1'in kendilerine “liman girişi için hiçbir başvuruda bulunmadığını” açıklamıştı. Bunun üzerine geminin rotasını Türkiye'ye kırdığı haberleri yapılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton da geceyarısı Twitter'dan paylaştığı mesajla, isim vererek Türkiye'yi Adrian Darya 1 tankerini kabul etmemesi konusunda uyardı.



Türkiye ne yapacak?



İran ile ABD arasındaki gerilim, Trump yönetiminin tek taraflı olarak İran'la yapılan uluslararası nükleer antlaşmadan çekilmesi ile tırmanmış, Washington İran'a karşı yine tek taraflı olarak petrol ve doğalgaz yaptırımı koymuştu. ABD yönetimi, İran'la petrol ya da doğalgaz alanında işbirliğine gidecek üçüncü ülkelerin de Amerikan yaptırımına uğrayacağını açıklamıştı. AKP hükümeti, Trump yönetiminin tek taraflı yaptırımlarını eleştirmekle birlikte, bu ülkeyle olan petrol ve doğalgaz işbirliğini de, Washington'un tanıdığı muafiyet süresinin de sona ermesiyle birlikte, en aza indirmişti.