ABD'nin ticari ham petrol stokları artış - Ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,1 milyon varil artışla 436,6 milyon varile yükseldi - ABD'nin ham petrol üretimi son 21 haftada 20 kez artış gösterdi

NEW YORK (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,1 milyon varil arttı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,5) artışla 436,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı.



Piyasa beklentisi stokların 2 milyon varil düşeceği yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 3,6 milyon varil azalmıştı.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 0,6 milyon varil (yüzde 0,1) azalışla 660,2 milyon varile geriledi.



ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 4,6 milyon varil (yüzde 2) artışla 239 milyon varile yükseldi.



Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 600 bin varil artış olması yönündeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 0,5 milyon varil artış göstermişti.



- Ham petrol üretimi son 21 haftada 20 kez yükseldi



ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 715 bin varil yükselişle 8,35 milyon varile ulaşırken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 465 bin varil azalışla 1,71 milyon varile geriledi.



Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 31 bin varil artışla 10,8 milyon varile çıktı.



Bu sonuçla, ülkenin ham petrol üretimi yeni bir rekor seviye kaydederken, son 21 haftada 20 kez artış göstermiş oldu.



EIA'nın Mayıs 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil olması bekleniyor.



Rapora göre, ABD'nin gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,9 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakacağı öngörülüyor.