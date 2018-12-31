Afrika’da gıda güvenliğini sağlamak çalışacak Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Çin ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı beş Afrika ülkesinin gıda güvenliği sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için bir anlaşma imzaladılar

Anlaşmaya göre, Çin’in mali desteği Dünya Gıda Programı’nın, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Lesotho, Somali ve Güney Sudan’da 420 bin kişiye gıda yardımı yapılacak. Her biri insani krizlerin farklı biçimleri ile karşı karşıya kalan bu beş ülke silahlı çatışmalardan, iklimle değişikliğinin ortaya çıkardığı felaketlerden ve ekonomik durgunluktan kaynaklanan bir dizi gıda güvenliği problemi ile savaşıyor.



Dünya Gıda Programı 2019’da sağlanacak olan yardımla, öncelikle, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan, yerinden edilmiş insanlara ve mültecilere destek verileceğini söyledi.



Dünya Gıda Programı’nın Çin’deki temsilcisi Qu Sixi “Çin’in desteği, en kırılgan grupların bazılarını hedefleyerek ve daha fazla insana insanı kapsayarak Dünya Gıda Programı’nın bu Afrika ülkelerindeki mevcut insani yardım çalışmalarının verimliliğini artıracak” dedi.



Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Çin, Dünya Gıda Programı’nın dünyanın çeşitli ülkelerindeki ve bölgelerindeki insani yardım operasyonlarına sürekli destek sağlayarak Birleşmiş Milletlerin bu programının hayat kurtarma ve yaşamları değiştirme misyonuna katkıda bulundu.