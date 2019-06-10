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Akdeniz’de plastik atıklar en fazla Türkiye ve İtalya kıyılarına vuruyor

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından hazırlanan bir rapora göre Akdeniz’e dakikada 33 bin 880 plastik şişeye denk plastik atık karışıyor. Kıyılarına en fazla plastik atık vuran ülkelerin başında İtalya ve ardından Türkiye geliyor.

Akdeniz’de plastik atıklar en fazla Türkiye ve İtalya kıyılarına vuruyor
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8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü nedeniyle yayımlanan rapor “Plastik kirliliğini durduralım: Akdeniz ülkeleri denizlerini nasıl kurtarabilir” başlığını taşıyor. Rapordaki verilere göre Akdeniz’e her yıl 570 bin ton plastik atık karışıyor. Bu da dakikada 33 bin 880 plastik şişenin Akdeniz’e atılmasına denk düşüyor.

WWF’nin açıklamasına göre halen Akdeniz’de 247 milyar parça plastik atık bulunduğu hesaplanıyor ve önlem alınmazsa plastik kirliliğinin gittikçe artarak 2050 yılında 4 katına çıkması bekleniyor.

Akdeniz bölgesinde doğaya karışan plastik atıkların 3’te 2’sinden yalnızca 3 ülke sorumlu. Bu ülkeler sırasıyla Mısır (yüzde 42.5), Türkiye (yüzde 18.9) ve İtalya (yüzde 7.5).

Akdeniz’e karışan plastik atıkların yüzde 80’i 10 yıl içinde karaya ulaşarak sahil ve kıyı şeridinde kirliliğe yol açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AkdenizItalyaTürkiyePlastik Atık
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