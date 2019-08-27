Almanya ekonomisi zayıf ihracat nedeniyle ikinci çeyrekte %1 daraldı.
Nihai veriye göre Almanya ekonomisindeki bu daralma, öncü veriye göre açıklanan %0.1’lik daralmayı teyit etti.
Almanya Federal İstatistik Ofisi, ihracatın ikinci çeyrekte ithalattan daha sert düştüğünü ve bunun net ticaretin genel ekonomik genişlemeyi yüzde 0.5 puan düşürdüğü anlamına geldiğini belirtti.
Alman ekonomisi yüzde 1 daraldı
Tank gibi olan Almanya ekonomisi ihracattaki zayıflama nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 1 daraldı. Almanya Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi konumunda.
27 Ağustos 2019 Salı 10:05
Almanya ekonomisi zayıf ihracat nedeniyle ikinci çeyrekte %1 daraldı.