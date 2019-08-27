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Alman ekonomisi yüzde 1 daraldı

Tank gibi olan Almanya ekonomisi ihracattaki zayıflama nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 1 daraldı. Almanya Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi konumunda.

Alman ekonomisi yüzde 1 daraldı
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Almanya ekonomisi zayıf ihracat nedeniyle ikinci çeyrekte %1 daraldı.

Nihai veriye göre Almanya ekonomisindeki bu daralma, öncü veriye göre açıklanan %0.1’lik daralmayı teyit etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi, ihracatın ikinci çeyrekte ithalattan daha sert düştüğünü ve bunun net ticaretin genel ekonomik genişlemeyi yüzde 0.5 puan düşürdüğü anlamına geldiğini belirtti.

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