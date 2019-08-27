Alman ekonomisi yüzde 1 daraldı

Almanya ekonomisi zayıf ihracat nedeniyle ikinci çeyrekte %1 daraldı.



Nihai veriye göre Almanya ekonomisindeki bu daralma, öncü veriye göre açıklanan %0.1’lik daralmayı teyit etti.



Almanya Federal İstatistik Ofisi, ihracatın ikinci çeyrekte ithalattan daha sert düştüğünü ve bunun net ticaretin genel ekonomik genişlemeyi yüzde 0.5 puan düşürdüğü anlamına geldiğini belirtti.