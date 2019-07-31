Almanya'da işsiz sayısında artış

Almanya'da işsiz sayısı, temmuzda geçen aya göre 59 bin arttı. Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik de 0,1 puanlık yükselişle yüzde 5'e çıktı.



Almanya Federal İş Ajansı (BA) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, temmuzda geçen aya göre 59 bin arttı. İşsiz sayısı, bu ay 2 milyon 275 bine yükseldi.



Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik de 0,1 puan artarak beklentileri karşıladı ve yüzde 5'e yükseldi.



Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da, işsiz sayısı temmuzda 2018'in aynı dönemine göre 49 bin azaldı.



Federal İş Ajansı Yönetim Kurulu Üysei Daniel Terzenbach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İşsizlik ve eksik iş gücü, temmuzda özellikle yaz tatilinin başlaması nedeniyle arttı. İstihdam, eskiye göre daha az dinamik olarak artmaya devam etmekte." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'da toplam istihdam, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 45 milyon 69 bin kişiye yükseldi.