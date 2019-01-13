Ayder kar şenliği başlıyor..

Bu yıl 12.’si düzenlenecek olan Ayder Kardan Adam Şenlikleri 2019 25–26–27 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek ve çok renkli gelişmelerle sahne alacak. 12. Düzenlenen Ayder Kardan Adam festivalinin adı Ayder Kar Festivali olarak değiştirildi. Geçen sene çok ilgi gördüğünden dolayı bu seneyi festivale 5 sanatçı, 1 dj ( Koliva, Volkan Arslan, Turan Şahin, Erdem Akın, Salih Yılmaz, dj Savaş ) katılımıyla gerçekleşecek.Birbirinden özel sürprizlerle dolu yepyeni eğlence formatı sizleri bekliyor olacak.



Her yıl ayrı keyifle eğlenerek geçen yeni yıl coşkusu birde kardan adam şenliği festivalı birleşince bir karnaval havası içinde geçecek olan 12. Ayder Kardan Adam Şenliklerine herkes katılabilir..



Düzenleyen kuruluşlar: Çamlıhemşin ilçesinin turizm merkezi Ayder Yaylası’nda, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğince (ÇADOSK) düzenlenmektedir.

İle Uzaklığı: 84 km (Rize)

İlçeye Uzaklığı: 19 km (Çamlihemşin)

Rakım: 1350m

Konaklama,Telefon,Elektrik, su, WC. gibi altyapıya sahip yaylada bakkal,kasap,fırın,lokanta ve kır kahveleri vardır.



Ayde Yaylası ulaşım :

Ayder Yaylası’na Karadeniz Sahil Yolu takip edilerek Rize Ardeşen ilçesi Fırtına Köprüsü mevkinden Çamlıhemşin Ayder Kaplıcaları yönüne dönülmelidir. Önce Ayder Yaylası’na 19 Km mesafedeki Çamlıhemşin ilçe merkezinden varılır. Buradan Ayder Yaylası’na ulaşabilirsiniz. Uçak ile gelecekler için Trabzon Havaalanından Havaş veya diğer servislerle Pazar ilçe merkezine gelinmeli orada Çamlıhemşin-Ayder minibüs durağından hareket edilmelidir.

