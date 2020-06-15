Facebook ve Teyit, bugün yaptıkları bir açıklamayla Facebook’un platformlarında asılsız haberlerin yayılmasını engellemek ve insanlara okudukları haberlerle ilgili daha fazla bilgi sunmak amacıyla başlattığı üçüncü taraf haber doğrulama programı kapsamındaki iş birliklerini Azerbaycan’a genişlettiklerini duyurdu.

İş birliği kapsamında, Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı (IFCN) sertifikalı Teyit artık Facebook’ta Azerice yazılmış haberleri de inceleyecek, içeriklerini kontrol edecek ve doğruluklarına göre derecelendirecek. Koronavirüs pandemisinin dünya genelinde etkisini göstermeye devam ettiği günlerde hayata geçirilen iş birliği, bu dönemde yanlış bilgilerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte Teyit’in Azerbaycan’daki çalışmalarını da hızlandırdı.

İş birliği ile ilgili konuşan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departman Başkanı Çağatay Pekyörür, şöyle dedi: “Topluluğumuz için zararlı olduğuna inandığımız yanlış bilgilerin platformlarımızda yayılmasını engellemek her zaman için en büyük önceliklerimizden biri oldu. Bu doğrultuda, platformlarımızdaki asılsız haberleri belirlemek ve değerlendirmek amacıyla başlattığımız üçüncü taraf haber doğrulama programımızı 2018’de Türkiye’de Teyit iş birliğiyle başlatmıştık. Bu iş birliği, Türkiye’deki topluluğumuza doğru bilgi sunma ve onları asılsız ve yanlış bilgilerden koruma yönünde attığımız en önemli adımlardan biri oldu. Bu nedenle, bu iş birliğini komşu ülkemiz Azerbaycan’a taşıdığımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

Teyit kurucusu Mehmet Atakan Foça ise, “Türkiye’de sahte haberle mücadelemizin en önemli paydaşlarından olan Facebook ile Azerbaycan’da da iş birliğimizi sürdürecek olmaktan mutluyuz. Dilleri, kültürleri ve gündemleri birbirine çok yakın olan bu iki ülkede yanlış bilginin yayılmasının önüne geçmek için yeni adımlar atmayı sürdüreceğiz. Türkiye’de olduğu gibi Azerbaycan’da da kullanıcıların eleştirel düşünce alışkanlıklarını ve dijital okuryazarlıklarını desteklemek en önemli hedefimiz” dedi.

Facebook’un Üçüncü Taraf Haber Doğrulama Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Asılsız haberleri tespit etme: Facebook'taki kullanıcıların bildirdiği görüşler gibi çeşitli işaretler kullanılarak asılsız olabilecek haberler tespit edilir. Teyit’te gözden geçirilecek haberleri tespit edebilir.

İçerikleri gözden geçirme: Teyit içerikleri gözden geçirir, içerdikleri bilgileri kontrol eder ve doğruluklarını değerlendirir.

Yanlış bilgileri daha az kişinin gördüğünden emin olma: Teyit bir içeriği asılsız olarak değerlendirirse, bu içerik Haber Kaynağı'nda daha alt sıralarda görünür veya Instagram'daki keşif alanlarının dışında tutulur. Böylece haberi gören insan sayısı önemli ölçüde azalır.

Sürekli olarak asılsız haber paylaşanlara karşı harekete geçme: Sürekli olarak asılsız haberler paylaşan Sayfalar ve internet siteleri, dağıtımlarının azaltılması gibi bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalır. Ayrıca para kazanma ve reklam verme imkanları ellerinden alınabilir ve bir haber Sayfası olarak kaydolmaları engellenebilir.