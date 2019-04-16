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Bakan Albayrak, ABD Başkanı Trump ile görüştü

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "Washington'daki toplantılar sırasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik" - "Washington'da, (ABD) Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile iş birliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştük"

Bakan Albayrak, ABD Başkanı Trump ile görüştü
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edildi.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington'daki temaslarını değerlendirdi. Albayrak, görüşmeler sırasında ABD Başkanı Trump tarafından kabul edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile iş birliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik."

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Jared KushnerHazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakABD Başkanı Sayın Donald Trump
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