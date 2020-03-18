Bangladeş'in kurucusu Rahman'ın 100. doğum günü kutlandı

Yıl boyu kutlanacak 100. Doğum günü kutlaması bugün (17 Mart 2020) başkent Dakka'da, kendisine yaraşır bir programla başladı. Bangladeş hükümeti 17 Mart 2020 ile 26 Mart 2021 arasını "Müjib Yılı" ilan etti. Bangladeş ile birlikte, "Mujib Yılı" UNESCO'nun girişimiyle tüm dünyada kutlanmaktadır. Bangladeş’in dünya genelindeki tüm diplomatik misyonları büyük bir coşku ve gururla bu özel günü kutlamaktadır.

17 Mart 1920'de doğan Bangabandhu Şeyh Mujibur Rahman, 1971'de Bangladeş'in dünya haritasına doğmasını sağlayan büyük Kurtuluş Savaşı da dahil olmak üzere Bangladeş halkının tüm önemli hareketlerini yönetti. Bangladeş halkı tarafından son derece saygı, takdir ve şükranla hatırlanır. Ona Bangladeş halkı tarafından "Bangabandhu (Bengal Dostu) unvanı verildi. Bangabandhu'nun liderliği, uluslararası toplumun düşüncelerini taşıyan ve yansıtan şekilde, dünyaca ünlü "Newsweek"dergisi tarafından 5 Nisan 1971'de "Şairlerin Şairi" olarak adlandırıldı.1971'de Bangladeş'in kurtuluş savaşı sırasında özgürlük peşinde olan tüm insanları birleştiren unsur Bangabandhu'nun karizmatik kişiliği ve cesur liderliğiydi. 7 Mart 1971'de, milyonlarca insanın kalbinde uykuda olan bağımsızlık arzusunu ateşleyen tarihi bir konuşma yaptı. Konuşma, içeriği, ruhu ve benzersizliği ile, UNESCO tarafından "Dünya Belgesel Mirası" olarak tanındı ve 30 Ekim 2017'de "Dünya Belleği Programı" na dahil edildi.

Bangladeş'in Bangabandhu Şeyh Mujibur Rahman tarafından kabul edilen dış politikasının temel prensibi "Herkesle dostluk, hiç kimseye kötülük yok" olmaya devam ediyor. Bangabandhu, yeni doğan ülkesinin Birleşmiş Milletler, Milletler Topluluğu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Bağlantısızlar Hareketi (NAM) ve Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) üyeliğini sağlayarak Bangladeş için uluslararası bir aşamada saygın bir yer buldu. 1973'te dünya barışına yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı prestijli Joliot Curie Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Ulusal ve küresel kutlamalara paralel olarak, Bangladeş Başkonsolosluğu, bugün (17 Mart 2020) ulusal bayrağını yükselterek ve konsolosluklarındaki Bangabandhu portresine çiçek çelengi yerleştirmek suretiyle yıl boyunca sürecek olan kutlamalarına İstanbul'da başladı. İnteraktif bir tartışmada, Başkonsolos Dr. Muhammed Monirul İslam, 1971'deki bağımsız Bangladeş'in evriminde, Bangabandhu'nun eşsiz taahhütlerini ve katkılarını vurguladı. Bangabandhu'nun sadece Bangladeş'in lideri olmadığını, dünyanın dört bir yanındaki ezilen, ayrımcılığa maruz kalan ve sömürülen insanlar için umut sesi olarak ortaya çıktığını ifade etti. Bangabandhu'ya zengin bir övgü veren Başkonsolos, İstanbul'da bir yıl sürecek olan kutlamalar için planlanan akademik tartışma /, seminer, resim /, fotoğraf sergileri /, ralli /, kara gösterileri /, ve kültürel etkinlikleri de özetledi. İstanbul'da bu büyük liderin kutlanmasının sadece Bangabandhu'nun görkemli hayatı ve eserleri hakkında bilgi edinme fırsatı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda anlayış düzeyini artırarak Bangladeş-Türkiye ikili ilişkilerini ve iki ülke halkları arasındaki bağlantılarını yeni bir yüksekliğe taşımaya yardımcı olacağına dair iyimser beklentilerini dile getirdi.

Ulusun Babasının ideolojisi rehberliğinde, Başbakan Şeyh Hasina liderliğindeki mevcut hükümet, ülkeyi sosyo-ekonomik gelişimde mucizevi bir başarıya ulaştırdı. Ülkenin ekonomik büyüme, yoksulluğun azaltılması, kadınların güçlendirilmesi ve iklim değişikliğindeki başarısı artık dünya topluluğu tarafından tanınmaktadır. Hükümet, Bangladeş'i Bangabandhu'nun hayal ettiği gibi bir "Sonar Bangla (Altın Bengal)" haline dönüştürmede doğru yolda ilerlemektedir. "Vizyon 2021" ve "Vizyon 2041" hedefleri ile yoksulluk ve açlıktan uzak ve müreffeh bir Bangladeş inşa etmek için çalışmaktadır. Bangladeş, ülkenin kısıtlı kaynaklarına rağmen, Myanmar'da zorla yerlerinden edilmiş ve çareyi kaçmakta bulan milyonlarca Arakanlar'a barınak sağlayarak insanlığın eşsiz bir örneğini oluşturdu. Bangladeş hükümeti, bu konuda devam eden destekleri için Türkiye halkına ve Türkiye hükümetine şükranlarını sunar. Bangladeş İstanbul Başkonsolosluğu, gelmiş geçmiş en büyük Bangladeşli, Ulusun Babası Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'a en derin saygılarını sunarken, kendisini Bangabandhu'nun vizyonunu ve ideallerini ileriye ve daha da ötesine taşıyıp yüceltmeye adamıştır.

