Bir devir bitiyor... Güle güle Vosvos!

Volkswagen "New Beetle"ı 1998'de piyasaya sürmüştü. Otomobil özellikle ABD'de büyük satış başarısı yakalamıştı. Yeni Beetle'ın üretimine bu yaz son veriliyor. Bu tarihe kadar iki özel model piyasaya sürülecek.







Vosvos 80 yaşında



Vosvos'un serüveni bundan 80 yıl önce 26 Mayıs 1938'de başladı. Ferdinand Porsche Vosvos'un ana hatlarının tasarımını Aşağı Saksonya'da bulunan Fallersleben'deki Volkswagen tesisinin temel atma töreninde dönemin başbakanı Adolf Hitler'e sundu.



Vosvos bir dönem tarımda da gözdeydi. 1950'li yıllarda çiftçiler saban taktıkları Vosvos'u traktör yerine tarlalarda kullandı.



Almanya'da son Vosvos 11.916.519 numarasıyla 1 Temmuz 1974'te Volkswagen'ın Wolfsburg'daki fabrikasında üretildi. Vosvos'un üretimine Meksika ve Brezilya'da devam edildi.







Klasik modelin Meksika'daki üretimi 30 Temmuz 2003'e kadar devam etti. Volkswagen'ın Meksika'daki fabrikasının çalışanları düğünlerine özel olarak üretilen bu modelle gidiyordu.



1993'te Brezilya'da dönemin devlet başkanı Itamar Franco, ülkede Vosvos üretimine yeniden start verdi. Brezilya'da 1959-1986 yılları arasında yaklaşık 3 milyon 300 bin, 1993-1996 yılları arasında ise yaklaşık 46 bin Vosvos üretildi.



Belki bir gün yine...



Temmuz 2019 her ne kadar resmi olarak "Beetle" üretiminin sonu olsa da yeni ve modern bir Beetle üretiminden sonsuza dek vazgeçilmiş değil. Ancak Volkswagen şimdilik özellikle elektrikli otomobil alanındaki gelişmelere ağırlık vermeyi planlıyor.



