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Çin'den ek vergi misillemesi

Çin, ABD'den ithal 75 milyar dolar tutarında üründen ek gümrük vergisi alacak.

Çin'den ek vergi misillemesi
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Çin, ABD ile arasındaki ticaret gerilimini artıracak bir misillemede bulunarak ABD'den ithal 75 milyar dolar tutarındaki ürüne ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'den ithal 5,078 kalem üründen yüzde 5 ile yüzde 10 arasında ek gümrük vergisi alınacağı belirtildi.

Ek gümrük vergisi alınacak ürünler arasında tarım ürünleri, ham petrol, küçük uçaklar ve arabalar bulunuyor.

Gümrük vergilerinden bir kısmı 1 Eylül, bir kısmı 15 Aralık'tan itibaren devreye girecek.

Çin'in ABD'ye gümrük vergisi misillemesi açıklamasının ardından Avrupa borsaları negatife dönerken, S&P 500 endeks vadeli işlemleri de yüzde 0.5 ekside.

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