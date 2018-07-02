Çin'in Yeni Hızlı Treni Seferlerine Başladı

G7 Fuxing adlı yeni uzun hızlı tren 1 Temmuz 2018 itibariyle Çin'in başkenti Pekin'in Güney Tren Garı kalkışlı seferlerine başladı. Yeni uzun Fuxing hızlı treni Pekin-Şanghay arası seferini ilk kez bu Pazar günü yaptı.



Saatte 350 km hıza çıkabilen yeni tren 400 metreden daha uzun. Normal vagon sayısının iki katı olan 16 vagondan oluşan yeni hızlı tren, 1.193 yolcu koltuğuna sahip.



Çin Demiryolları Akademisi başmühendisi Zhao Hongwei uzun trenlerin daha iyi performans gösterdiğini ve daha verimli olduğunu söylüyor.



Tasarımı ve yapımı tamamen Çin'de gerçekleştirilmiş bulunan Fuxing (tazeleştirme, gençleştirme anlamında), Pekin-Şanghay hattında Haziran 2017'de hizmete girmiş olup yeni uzun haliyle bu Pazar işlemeye başladı. Bu trenler, daha önceki modellere göre daha geniş alana sahip ve güvenilir olmakla birlikte kullanım süresi de daha uzundur.



