Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Trabzon bilim Foça
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor
En çarpıcı rapor
En çarpıcı rapor
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
Yeni başkanını seçti
Yeni başkanını seçti
Sermaye artırım kararı
Sermaye artırım kararı

Çin'in Yeni Hızlı Treni Seferlerine Başladı

Çin'in Yeni Hızlı Treni Seferlerine Başladı
G7 Fuxing adlı yeni uzun hızlı tren 1 Temmuz 2018 itibariyle Çin'in başkenti Pekin'in Güney Tren Garı kalkışlı seferlerine başladı. Yeni uzun Fuxing hızlı treni Pekin-Şanghay arası seferini ilk kez bu Pazar günü yaptı.
 
Saatte 350 km hıza çıkabilen yeni tren 400  metreden daha uzun. Normal vagon sayısının iki katı olan 16 vagondan oluşan yeni hızlı tren, 1.193 yolcu koltuğuna sahip.
 
Çin Demiryolları Akademisi başmühendisi Zhao Hongwei uzun trenlerin daha iyi performans gösterdiğini ve daha verimli olduğunu söylüyor.
 
Tasarımı ve yapımı tamamen Çin'de gerçekleştirilmiş bulunan Fuxing (tazeleştirme, gençleştirme anlamında), Pekin-Şanghay hattında Haziran 2017'de hizmete girmiş olup yeni uzun haliyle bu Pazar işlemeye başladı. Bu trenler, daha önceki modellere göre daha geniş alana sahip ve güvenilir olmakla birlikte kullanım süresi de daha uzundur.
 
 
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5