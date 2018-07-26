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Çin Pekin ve Guangzhou'da İnternet Mahkemeleri Kuruyor

Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin (SPC) 25 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan bildirisine göre Çin, Hangzhou'daki internet mahkemesinde edinilmiş tecrübeler ışığında Pekin ve Hangzhou'da internet mahkemeleri kurmayı tasarlıyor.

Çin Pekin ve Guangzhou'da İnternet Mahkemeleri Kuruyor
Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin (SPC) 25 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan bildirisine göre Çin, Hangzhou'daki internet mahkemesinde edinilmiş tecrübeler ışığında Pekin ve Hangzhou'da internet mahkemeleri kurmayı tasarlıyor.
 
Söz konusu karar SPC'nin bir video konferansı sırasında açıklanmış bulunuyor.
 
Çin ilk internet mahkemesini, artan çevrim içi ihtilafları gidermek için geçen Ağustos ayında Hangzhou'da  açmıştı.
 
Bildiride SPC'nin, çevrim içi söylenti, dolandırıcılık, kişisel bilgilerin saçılması ve diğer kötüye kullanımlara ilişkin tutumunu sertleştireceği açıklandı.  
 
SPC yiyecek ve ilaç güvenliği, bilgi kirliliği, tıp hizmetlilerine karşı şiddet ve okulda zorbalığa karşı hoşgörüsüz davranılacağını belirtti. SPC ayrıca suç çeteleriyle mücadele edeceğini ve  suçları gizleyerek ve onları cezadan koruyarak suç örgütlerine kalkan olan "koruyucu şemsiyeleri" kaldıracağını vadetti. 
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