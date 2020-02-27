Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cep telefonları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı recep tayyip erdoğan döviz politika
Dev şirket satıldı
Dev şirket satıldı
Hedef Brezilya pazarı
Hedef Brezilya pazarı
Fitch'ten Türkiye yorumu
Fitch'ten Türkiye yorumu
Konkordatodan çıktı
Konkordatodan çıktı
Çin’deki kapalı mağazalarını yeniden açmaya hazırlanıyor
Mağazalarını geri açacak

Çin, ülkenin birçok bölgesinde salgın tedbir seviyesini düşürüyor

Çin, Wuhan kentinde başlayan yeni koronavirüsü salgınını önlemek için ülke çapında aldığı önlemlerin seviyesini bazı bölgelerde düşürmeye başladı. Ülkenin birçok bölgesinde Bahar Bayramı’ndan bu yana uygulanan sıkı önlemler, hastalığın yayılma hızının düşmesiyle gevşetilmeye başlandı.

Çin, ülkenin birçok bölgesinde salgın tedbir seviyesini düşürüyor
banner17

Çin’in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi ve Qinghai eyaletinin yanı sıra kuzeydoğusundaki Jilin eyaleti, koronavirüs salgınına karşı acil yanıtlarını düşürdü.  Xinjiang ve Jilin, yerel acil durum müdahalelerini 1. seviyeden 2. seviyeye düşürdüler.  Acil durum yanıtı, yeni vakaların tespit edilmediği Qinghai’da da çarşamba günü 1. seviyeden 3. seviyeye döndü. 
 
21 Şubat’tan bu yana da Gansu, Liaoning, Guizhou, Yunnan, Guangxi, Shanxi, Shandong, Jiangxi ve Sichuan gibi eyalet düzeyindeki bölgeler acil müdahale seviyelerini düşürdü. Ulusal Sağlık Komisyonu’na göre, Çin’in salgının merkez üssü olan Hubei eyaleti dışında her gün teyit edilen COVID-19 vakaları salı günü düştü. 
 
Çin anakarasındaki tüm il düzeyindeki bölgeler, ocak ayı sonlarında yeni koronavirüse üst düzey acil durum müdahalelerini etkinleştirerek toplu etkinlikleri iptal etmiş, doğal cazibe merkezlerini kapatmış ve uzun yol otobüsleri askıya almıştı.

Kaynak: Çin Uluslararası Radyosu

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çinWuhanKoronavirüsCoronaVirüs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

bursa escort antalya escort bodrum escort gebze escort alanya escort mersin escort samsun escort kayseri escort konya escort gaziantep escort adana escort izmir escort eskisehir escort izmit escort kocaeli escort kusadasi escort