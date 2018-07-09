Çin uzay istasyonu çağı için hazırlanıyor

Çin İnsanlı Uzay Mühendislik Ofisi Direktörü Yang Liwei, Çin'in uzay istasyonu kurma yolundaki hazırlıklarını hızlandırdığını, çekirdek kapsülün 2020'de fırlatılmasının beklendiğini söyledi.



Aynı zamanda Çin'in ilk astronotu olma unvanını taşıyan 53 yaşındaki Yang, Çin medyasına yaptığı açıklamada, 2021 ve 2022 yıllarında uzay istasyonuna ait iki deney modülünün uzaya gönderilmesinin planlandığını belirtti.



Çinli yetkili, uzay istasyonunun ana kısımlarının inşasının ardından, dev bir optik teleskop taşıyan bir kapsülün de istasyonla aynı yörüngeye gönderileceği bilgisini verdi.



Yang, istasyonun inşası sırasında insanlı uzay misyonlarının sayısının da yılda 5'e çıkarılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.



