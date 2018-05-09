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Çin ve ABD’nin ticaret müzakereleri sürecek

PEKİN (AA) - Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı’nın ikili ticari ve ekonomik konulara ilişkin müzakereleri yürütmek üzere ABD’ye gideceği bildirildi.

Çin ve ABD’nin ticaret müzakereleri sürecek
PEKİN (AA) - Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı’nın ikili ticari ve ekonomik konulara ilişkin müzakereleri yürütmek üzere ABD’ye gideceği bildirildi.
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in davetinin kabul edildiği belirtilerek, Başbakan Yardımcısı Liu’nun iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik konulara yönelik müzakereleri yürütmek üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in özel temsilcisi olarak ABD’ye gideceği kaydedildi.
İki tarafın uygun bir tarihte bu ziyaretin yapılması için fikir birliğine vardığı kaydedilen açıklamada, Çin ve ABD’den çalışma ekiplerinin yakın iletişimde olduğu kaydedildi.
Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi olarak geçen hafta Çin’e gelmiş, Liu ile ikili ekonomik ve ticari anlaşmazlık konularını çözmek üzere müzakere ve diyalog toplantıları yapmıştı. ABD'nin Çin'e olan ihracatının artırılması, ikili ticaret, karşılıklı yatırım, telif haklarının korunması, gümrük tarifeleri gibi sorunlarda kapsamlı fikir alışverişinde bulunulan toplantılarda kısmen mutabakat sağlanmıştı.
ABD lideri Trump’ın Çin’e karşı verilen 375 milyar dolar ticaret açığını kapatmak için mart ayında ek gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle başlayan ticaret savaşı, iki tarafın karşılıklı gümrük vergilerini milyar dolarlık tutarlarla artırması ile alevlenmişti.
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Anahtar Kelimeler:
ABDçinEkonomiTİCARETTicaret Savaşı
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