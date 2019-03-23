Çin ve İtalya, Antik İpek Yolu’nu yeniden canlandırıyor

İtalya Devlet Başkanı Sergio Mattarella'nın Xi onuruna düzenlediği karşılama töreninin ardından, iki lider bir araya geldi. Xi ve Mattarella görüşmeden sonra, ortak basın toplantısı düzenledi ve iki ülkenin ekonomi ve kültür çerçevelerinden temsilcilerleri kabul etti. Xi bu temasların ardından, İtalya Senatosu ve Temsilciler Meclisi başkanlarıyla da görüştü.



İtalya'nın siyaset, ticaret ve kültür çevreleri ile basın kuruluşlarının Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ortaya koyduğu Kuşak ve Yol inisiyatifi hakkında yaptığı değerlendirmelerde, bu inisiyatifin Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki bağları güçlendirerek, ortak gelişmeyi hızlandıracağı ve Antik İpek Yolu'nu yeniden canlandıracağı ifade edildi. Ayrıca, iki ülke arasında Kuşak ve Yol İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın bugün imzalanacağı yönünde olumlu siyaller verildi.



Küresel finans kirizinin patlak vermesinden bu yana İtalya, 2008-2009, 2012-2014 dönemlerinde iki defa ekonomik gerileme yaşadı. Resmi verilere bakıldığında, geçen yılın ikinci yarısında gayri safi yurtiçi hasılasındaki (GSYİH) düşüşle birlikte İtalya'nın üçüncü ekonomik gerilemeyi yaşayacağı öngörülüyor. Öte yandan, kısa bir süre önce yayınlanan bir rapora göre ise, 2000-2018 yılları arasında İtalya'nın GSYİH'sı yılda ortalama yüzde 0,2 büyüdü. Bu rakam, Avro bölgesinde son 10 yılda yaşanan yüzde 2'lik büyüme ortalamasının çok altında kaldı.



Avro'nun değer kaybetmesi ve kamu maliyesinin arttırılması gibi olağan büyümeyi canlandırma yollarının etkisiz hale gelmesiyle birlikte İtalya gözlerini yurtdışına çevirdi.



İtalya eski Başbakanı Paolo Gentiloni, 2017'de Çin'de düzenlenen ilk Kuşak ve Yol İşbirliği Forumu'nda "İtalya, Çin'in büyük ilgi gösterdiği bu etkinlikte öncü rol üstlenebilir. Bu bizim için güzel bir fırsat. Benim bu forumda hazır bulunmam, buna ne kadar büyük önem verdiğimizi yansıtıyor." şeklinde konuşmuştu.



Geçen yıl İtalya'da yeni hükümetin kurulmasından iki ay sonra, Ağustos ayında, Çin'le işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan "Çin Görevleri Grubu" oluşturuldu. Bu grup, İtalya hükümetinin bir ülkeye yönelik kurduğu özel bir çalışma ekibi olma özelliği taşıyor. Grubun başındaki isim, İtalya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Michele Geraci. Geraci akıcı Çince konuşabiliyor ve Çin'in uluslararası alanda tanınmış okullarından birinde uzun süre ekonomi profesörlüğü yaptı.



Geraci, bir Çin uzmanı olarak, Çin'in başarılı kalkınma modelleri ile Kuşak ve Yol inisiyatifinin İtalya'ya getirebileceği dev fırsatları çok iyi biliyor. Geraci yaptığı konuşmalarda sık sık, İtalya'nın Çin'e gerçekleştirdiği ihracat hacminin komşularına göre çok az kaldığını belirterek, Fransa'nın Çin'e sattığı şarabın İtalya'nın 7 kat üstünde olduğuna ve İrlanda'nın Çin'e yiyecek ve içecek ihracatının bile İtalya'nınkinden fazla olduğuna vurgu yapıyor. İtalya'nın Çin'e daha çok kıyafet, makine, gıda ve kimyasal ürün satabileceğinin altını çiziyor.



İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise mecliste yaptığı konuşmalarda birkaç kere Kuşak ve Yol inisiyatifinin getirdiği ekonomik ve ticari yararların İtalya'nın çıkarlarına uyduğunu belirtti.



Conte ayrıca, İtalya'daki limanların coğrafi konum avantajlarından faydalanarak, Yeni İpek Yolu'nun önemli noktaları olabileceğini ifade etti.



Kuşak ve Yol inşasına katılım, sadece İtalya hükümetinin değil, aynı zamanda İtalyan kentlerin ve işletmelerinin de bir tercihi.



The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, İtalya'nın kuzeyinde bulunan Trieste Limanı'ndaki işçiler, şu sıralarda yeni iskelenin temelini inşa etmekle meşgul. Söz konusu iskele tamamlandıktan sonra, Çin'in Trieste Limanı'ndaki üssü olacak. Yerel yetkililer ise, Çinli işletmelerin İtalyan işletmelerle işbirliği yaparak, ithal ürünlerin montajlarında yerel işçiler için istihdam yaratacağını ve daha sonra bu ürünlerin trenle Avrupa'nın diğer bölgelerine veya gemiyle Çin'e gönderileceğini belirtiyor.



Üstelik yerel basında yer alan haberlere göre, İtalya'nın meşhur Costa Cruises şirketi tarafından Çin piyasası için özel olarak inşa edilen Venedik gemisinin, Mayıs ayında Shanghai halkı tarafından karşılanması bekleniyor.



Xi, İtalya'nın en önemli gazetelerinden Corriere Della Sera'da yayımlanan makalesinde, İtalyan yazar Alberto Moravia'nın "Dostluk rastgele bir tercih değildir; fikir birliğinin bir sonucudur" şeklindeki sözünden alıntı yaptı. İtalya Devlet Başkanı Sergio Mattarella'yla ortak basın toplantısı düzenleyen Xi, Çin ve İtalya'nın kalkınma stratejilerinin daha da güçlü şekilde kenetlenmesinin önemini vurguladı. Xi, İki ülkenin ayrıca, altyapı tesisleri inşası, liman lojistiği ve gemi taşımacılığı gibi alanlardaki işbirliği potansiyelini geliştirmesinin yanı sıra, Kuşak ve Yol çerçevesinde bir dizi nitelikli ve somut işbirliği projesi uygulaması gerektiği görüşünde olduğunu kaydetti.