Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon italyan Bursa dünya İtalyan Ticaret Odası
Bursa'ya dev yatırım
Bursa'ya dev yatırım
Muğla adayı oldu
Muğla adayı oldu
5 liraya sabitledi
Doları 5 liraya sabitledi
Afrika'yı uçuracak
Afrika'yı uçuracak
İlik donörü oldu
İlik donörü oldu

Çin’de akıllı araç pazarı 2020’ye kadar 14 milyar doları aşacak

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Miao Vey, ülkesinin otonom araçlar olarak bilinen akıllı bağlantılı araçlara yönelik pazar hacminin 2020'ye kadar 100 milyar yuanı (yaklaşık 14,5 milyar dolar) aşmasını beklediklerini...

Çin’de akıllı araç pazarı 2020’ye kadar 14 milyar doları aşacak
banner17

PEKİN (AA) - Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Miao Vey, ülkesinin otonom araçlar olarak bilinen akıllı bağlantılı araçlara yönelik pazar hacminin 2020'ye kadar 100 milyar yuanı (yaklaşık 14,5 milyar dolar) aşmasını beklediklerini söyledi.

Bakan Vey, başkent Pekin’de düzenlenen Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı’nda yaptığı konuşmada, bu araçların geliştirilmesine daha fazla ülkenin katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu alanda teknolojinin geliştirilmesinin hızlandırılması çağrısı yaptı.

Bu teknolojiyi, ulaştırma, enerji tüketimi ve çevre kirliliği sorunun giderilmesinde hayati öneme sahip bir yol olarak gördüklerine dikkati çeken Vey, 2020’ye kadar satılacak yeni araçların yüzde 50’sinin tamamen veya kısmen otonom olmasını planladıkları Çin'de akıllı bağlantılı araçların pazar hacminin 14,5 milyar doları aşmasını beklediklerini söyledi.
Çin’de son yıllarda otonom araç teknolojilerine yatırım yapan teknoloji şirketlerinin sayısı artıyor. Genellikle bir otomobil şirketi ile ortak yürütülen otonom araç teknolojisine Çin'den internet şirketi Baidu, araç çağırma ve kiralama şirketi Didi Çuşing ve sosyal medya devi Tencent Holdings Ltd. de yatırım yapıyor.


 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Otonom AraççinAkıllı Bağlantılı Araçlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1