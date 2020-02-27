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Çin’deki kapalı mağazalarını yeniden açmaya hazırlanıyor
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Çin’deki kapalı mağazalarını yeniden açmaya hazırlanıyor

Dünyaca ünlü lüks marka Hermes, Çin’de hayatın normale dönmeye başladığını ve kapalı olan mağazalarını yeniden açmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Çin’deki kapalı mağazalarını yeniden açmaya hazırlanıyor
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Reuters’ın haberine göre, Hermes markasının Çin’deki 43 satış mağazasından yalnızca dört tanesi yeni koronavirüs salgını yüzünden kapalı durumda.

Çinli tüketiciler lüks eşya sektörü müşterilerinin küresel düzlemde üçte birini temsil etmekte olduğundan, söz konusu sektör son salgın yüzünden bir hayli etkilendi. Bu sektörün bazı mağazaları kapanırken birçok reklam kampanyası da askıya alındı.
                                                          
Ancak birçok lüks eşya satış mağazası sorumlusu, örneğin ‘Birkin’ çantaları üretim sorumlusu Axel Dumas, 10 gün öncesine değin bazı mağazaları kapatma aşamasındayken şimdi yeniden açma sürecine girdiklerini açıkladı. Ancak bu salgın furyasının toplamda Hermes markası üzerindeki etkilerinin bilançosunu çıkarmak için henüz çok erken olduğunu da ekledi.
 
Öte yandan geçen yıl da bir öncekine oranla gelişme göstermiş bulunan ciro dikkate alındığında, savuşturulmaya yüz tutan salgından sonrası için Çin’deki lüks ürün tüketimi için umutların yeniden yeşermekte olduğu söylenebilir.

Kaynak: Çin Uluslararası Radyosu

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Anahtar Kelimeler:
HermesçinReuters
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