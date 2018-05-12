Çinli iş adamları yatırım için Nevşehir'i radarına aldı

NEVŞEHİR (AA) - Çinli iş adamları Nevşehir'e yatırım yapmak, bu bölgede ekonomik ve ticari faaliyet göstermek ve Nevşehir'den bazı ürünleri ithal etmek için bölgeyi radarına aldı.

Nevşehirli Bürokratlar ve İşadamları Derneği (NEVBİAD) ile İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği (Istanbul Chinese Businessmen And Industrialist Association - ICBIA) arasında karşılıklı yatırımların artırılması, Çin'den Kapadokya'ya daha fazla turist çekilmesi ve ortak kültürel, turistik ekonomik faaliyet düzenlemek amacıyla protokol anlaşması imzalandı.

Nevşehirli Uçhisar'da düzenlenen törende konuşan ICBC Turkey Genel Müdürü ve İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği Başkan Vekili Gao Xiangyang, Nevşehir'e gelmekten büyük mutluluk duyduğunu, Nevşehir'in, Kapadokya'nın çok büyüleyici bir şehir olduğunu söyledi.

Xiangyang, ICBIA'nın finans, iletişim, alt yapı, enerji, ulaşım gibi önemli sektörlerde faaliyet gösteren geniş bir üye yelpazesine sahip olduğunu belirterek, imzalanan protokolün öneminden bahsetti.

Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinin gün geçtikçe arttığını dile getiren Xiangyang, Türkiye'nin eski İpek Yolu'nun çok önemli stratejik bir noktasında bulunduğunu, coğrafi olarak önemli bir avantaja sahip olduğunu bildirdi.

Xiangyang, "Türkiye, tarım, tekstil, kara taşıtı üretimi, beyaz eşya, tüketici elektroniği, ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde dünyaca bilinen kaliteye sahip üretimiyle global anlamda önemli bir rol oynamakta ve hızlı bir gelişme sağlamaktadır." dedi.



- "Bu anlaşma pek çok başarı hikayesi oluşturacak"



Xiangyang, NEVBİAD ile ICBIA arasındaki iş birliğinin karşılıklı anlayışın geliştirilmesine, deneyimlerin paylaşılmasına, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, ayrıca geleneksel dostluğu da artıracağını söyledi.

Çin ekonomisinin hızlı büyümeden yüksek kaliteli büyümeye geçtiğini dile getiren Xiangyang, Türk ekonomisinin hızla gelişmesi ve Türkiye'nin Orta Koridor'daki konumu nedeniyle iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin hızla artacağını bildirdi.

Xiangyang, 2018'in Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" ilan edildiğini ve Türkiye'nin bu ülkeden çok sayıda turist beklediğini anımsatarak, iki ülke arasındaki ilişkilerden bahsetti.

Gao Xiangyang, "Kısa ve uzun vadede Çinli ve Türk firmalar arasında yapılacak iş birliği sonucunda pek çok başarı hikayesi oluşacağından hiç şüphemiz yok." diye konuştu.



- "Nevşehir'den Çin'e ithalat yapmayı istiyoruz"



Xiangyang, Kapadokya ekonomisini çok canlı bulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya çok sayıda Çinli turist geliyor ve bu sayı artacak. Çin'de çok büyük ithalat fuarı düzenleniyor. Buraya özel ürünleri Çin'e götürmeyi istiyoruz. Mesela Nevşehir'den Çin'e şarap ve tarımsal ürünleri ithal edebiliriz. İstanbul'da faaliyet gösteren ve sayıları 70'i aşan Çinli önemli şirketlerden 5-6 tanesi burada. Mesela dünyanın en büyük bankası ICBC, Huawei ve müteahhitlik şirketi Power China burada. Bu şirketler burada incelemelerde bulunuyor. Burada yatırım yapabilmek için Nevşehir'i, Kapadokya'yı radarına aldı. Çünkü artık Çinli şirketler İstanbul dışında Nevşehir gibi yerleri de incelemeye başladılar."



- "Çinli şirketlerin yatırımları artacak"



NEVBİAD Başkanı Kazım Tekin ise 4 yıl önce kurulan derneğin çalışmalarını çok aktif bir şekilde yürüttüğünü belirterek, bir STK olarak hükümetin belirlediği çerçeveler dahilinde iyi ilişki kurulan ülkelerle dostluğu artırmak için çeşitli temaslar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda son olarak Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı iş adamları ile iş birliği yapmak, karşılıklı yatırımları, dostluğu ve güzel ilişkileri artırmak için karşılıklı istişarelere başladıklarını dile getiren Tekin, bu istişareler sonucu ortaya bir protokol metni çıktığını anlattı.

Tekin, bu metnin Dışişleri Bakanlığı'nın onayından geçtiğini kaydederek, bugün İstanbul'da bulunan Çinli iş adamları ve Çinli firmaların yetkililerini Nevşehir'de ağırladıklarını aktardı.

Amaçlarının, "Çinli şirketlerin ve iş adamlarının Nevşehir'e daha fazla yatırım yapmasını sağlamak ve Kapadokya'ya daha fazla Çinli turist çekmek" olduğunu anlatan Tekin, bu protokolden sonra yatırımların artacağına inandıklarını bildirdi.



- "Karşılıklı ilişkileri geliştireceğine inancımız tam"



Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise Çinli turist sayısının artırılması için yapılan çalışmalardan bahsederek, kendilerinin de Nevşehirli Valiliği olarak Çin'de düzenlenecek 3 ayrı fuara katılarak katılarak şehri tanıtacaklarını söyledi.

Karşılıklı imzalanan anlaşmanın karşılıklı ilişkileri geliştireceğine inançlarının tam olduğunu vurgulayan Aktaş, ülkeler arası ikili ilişkilerin daha güzel olacağını sözlerine ekledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Mazhar Bağlı da gelecek yıl Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne öğrenci alımı gerçekleştireceklerini belirterek, ayrıca Çinli muhataplarla Konfüçyüs Enstitüsü'nün açılması için görüşmelerinin sürdüğünü bildirdi.

Etkinliğe, bazı belediye başkanları, İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gaffar Demir, Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Dinler, RoyalCert Yönetim Kurulu Başkanı M. Alphan Namlı, Rem Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Köybaşı, JMK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vejni Büyük, Limak Enerji Genel Müdürü Birol Ergüven, Tesan Yönetim Kurulu başkanı Bekir Erdoğan, Sağlam İnşaat Yönetim Kurulu başkanı Muhittin Sağlam, Santoryo Tekstil Genel Müdürü Mehmet Taşkın, Çekirdekçiler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fazıl Çekirdekçi katıldı.